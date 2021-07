Kommt das Kondom über die Vorhaut?

Wie kommt das Kondom richtig auf den Penis?

Viele Jungs fragen sich, ob man das Kondom über die Vorhaut ziehen muss und wie das Kondom richtig sitzt. Bei den meisten Jungen rutscht die Vorhaut bei einer Erektion hinter die Eichel, sodass die Eichel frei liegt. Passiert das nicht von selber, sollte der Junge vor dem Abrollen des Kondoms seine Vorhaut zurückziehen. So sitzt das Gummi am besten, wenn die Größe stimmt. Wenn du dir unsicher bist, wie man am besten die Kondomgröße bestimmt, dann klicke hier für mehr Infos!

Wenn die Vorhaut beim Sex mit Kondom trotzdem mal nach vorn rutscht, ist das normalerweise kein Problem.

Kondom: Was muss man beachten?

Wenn jedoch das Gummi Falten wirft und die Falten sich zu lange aneinander reiben, kann das Material leiden. Doch bevor es deswegen reißt, müsste es schon eine hohe und lange Reibung abkriegen. Jedes Kondom ist auf seine hohe Belastbarkeit geprüft. Deshalb musst keiner ständig mitten im Sex den Sitz seiner Vorhaut kontrollieren. Wichtig ist, neben dem richtigen Überziehen des Kondoms, dass das Kondom in der richtigen Größe gekauft wird, damit es gar nicht erst Falten werden oder abrutschen kann. Jungen, die ihre Vorhaut nicht über die Eichel kriegen, sollten einen Urologen fragen, ob sie vielleicht eine Vorhautverengung haben, die behandelt werden muss. Natürlich können sie trotzdem Kondome benutzen. Und Übung macht hier den Meister. Man sollte immer daran denken, dass Kondom immer nur einmal zu verwenden und das Haltbarkeitsdatum zu checken, bevor man mit jemanden Sex hat.

