Nur SO bekommst du Knutschflecken weg!

Kuscheln, knutschen . . . ZACK!Ein Knutschfleck ist schnell gemacht. Doch ihn wieder wegzukriegen dauert gefühlt eeewig! Kein Wunder, denn eigentlich ist der Fleck eine (kleine) Verletzung!

Was ist ein Knutschfleck?

Ein Knutschfleck ist medizinisch gesehen nichts anderes als ein Bluterguss (Hämatom). Mediziner nennen ihn auch "Unterdruck-Hämatom", da er durch Saugen entsteht, womit ein Unterdruck erzeugt wird, der kleine Blutungen unter der Haut erzeugt. Das Blut verteilt sich im umliegenden Gewebe und führt zu einem "blauen Fleck". Während der Heilung durchläuft der Bluterguss verschiedene Phasen und verfärbt sich.

Der Fleck ist erst rötlich, da die Blutgefäße in deiner Haut beschädigt wurden. Nach ein paar Tagen färbt er sich dann dunkler. Das liegt an dem Protein Hämoglobin (wird auch "roter Blutfarbstoff" genannt). Es transportiert Sauerstoff und ist dafür verantwortlich, dass dein Blut seine rote Farbe erhält. Das Hämoglobin ändert deine Blutfarbe an der Stelle des Knutschflecks. Wenn dein Knutschfleck dann zu Heilen beginnt, wird er fleckig und kann eine grünliche beziehungsweise gelbliche Färbung annehmen.

Knutschflecke entstehen durch verletzte Blutgefäße ttsz / iStockPhoto

Wie macht man einen Knutschfleck?

So geht's: Die Lippen zu einem "O" formen, andocken und saugen 👄 ! Machst du das lang genug, gibt es einen Knutschfleck – der nichts anderes ist, als ein Bluterguss. Dabei gilt: Je länger man saugt, umso intensiver wird das Resultat. Einen Knutschfleck zu machen ist einfach. Aber wenn's ein "schöner" – etwa in der Form eines Herzen ❤️ – sein soll, gehört schon etwas Training dazu. Wer möchte, kann das an seinem Arm üben.Knutschflecke macht man vorzugsweise am Hals, im Nacken oder auf der Schulter – also an Stellen, die leicht zu sehen sind. Bei der intimen Variante gibt's Knutschflecken auch mal am Po oder den Innenseiten der Oberschenkel. Dabei saugt man mit den Lippen etwas Haut an und lutscht so lang daran, bis sich die Hautstelle deutlich rötet.

Warum macht man eigentlich Knutschflecke?

Im Kamasutra, dem Buch der altindischen Liebeslehre, werden Knutschflecke als Liebesmale bezeichnet. Sie wurden mit Stolz getragen und galten als sichtbares Zeichen für ein erfülltes Liebesleben. Der Träger des Knutschflecks signalisierte so außerdem: "Ich bin vergeben." Ein Knutschfleck kann eigentlich nicht einfach so oder zufällig passieren. Wer einen Knutschfleck verursacht, macht das meist mit Absicht. Denn es gehört schon intensives Saugen an ein und derselben Stelle dazu, dass die Blutgefäße in den unteren Gewebsschichten der Haut platzen. Es ist quasi eine körperliche Liebeserklärung 💘 Das heißt aber nicht, dass du oder dein*e Freund*in die ganze Zeit mit Knutschflecken durch die Gegend laufen müssen. Der eine mag das Gefühl, einen Knutschfleck zu bekommen, der andere nicht. Mach das, womit du und dein*e Partner*in euch wohlfühlt und nichts anderes! 😊

Hast du schon einmal einen Knutschfleck bekommen? iStock

Sind Knutschflecke ungesund und wie lange halten sie?

Sie sind nicht ungesünder als ein blauer Fleck und Storys, dass es Menschen geben soll, die deswegen ins Krankenhaus 🏥 mussten, solltest du nicht glauben! Auch, dass die Flecken krebserregend sind, ist Schwachsinn.Solche Blutergüsse sind zwar manchmal (bis selten) schmerzhaft, aber sie heilen innerhalb von ein bis drei Wochen wieder vollständig ab. Wer's aber maßlos übertreibt und so lang saugt oder beißt, bis es richtig blutet, riskiert, dass Narben zurückbleiben. Seid also vorsichtig und übertreibt es lieber nicht.

Übertreibe es beim Knutschfleck machen nicht! istockphoto

Wie geht ein Knutschfleck schneller weg?

Wer Knutschflecke macht, will ja eigentlich, dass sie gesehen werden. Und manch einer ist stolz auf seinen ersten Knutschfleck. Aber manchen, die mit einem Knutschfleck rumlaufen, ist das auch peinlich. Deshalb fragen Jungs und Mädchen immer wieder, wie man Knutschflecke möglichst schnell wieder wegkriegt. Hier bekommst du ein paar Tipps. ⤵️

Die besten Tipps gegen Knutschflecke

Knutschfleck mit einem Eiswürfel kühlen (Das klappt aber nur, solang der Knutschfleck frisch ist)

mit einem Eiswürfel kühlen (Das klappt aber nur, solang der Knutschfleck frisch ist) Alternativ kannst du den Knutschfleck auch mit einer kalten Kompresse kühlen

auch mit einer Kompresse kühlen Wenn der Knutschfleck dann ca. zwei Tage alt ist, solltest du auf warme Kompressen wechseln, da diese die Durchblutung im verletzten Bereich anregen

dann ca. zwei Tage alt ist, solltest du auf Kompressen wechseln, da diese die Durchblutung im verletzten Bereich anregen Massiere die Stelle ein paar Minuten jeden Tag

Reibe die Stelle mit ätherischen Ölen wie z.B. Pfefferminzöl ein

Vitamin-K-Creme/Salbe auftragen, diese reduziert den Bluterguss

Das Innere einer Bananenschale für wenige Minuten täglich auf dem Knutschfleck reiben (Vitamine helfen der Haut bei der Heilung)

Die Stelle mit Kakaobutter einreiben (Diese ist reich an Fettsäuren und sekundären Pflanzenstoffen)

Aloe Vera die Alleskönnerpflanze hilft auch super bei einem Knutschfleck

Jetzt hast du einige Ideen und Tipps, was du gegen einen Knutschfleck machen kannst. Je nachdem, was du gerade zu Hause hast, kannst du eine Creme, ein Öl, einen Eiswürfel oder etwas anderes benutzen, um dem blauen Fleck entgegenzuwirken.

So kannst du deinen Knutschfleck verstecken

Knutschflecke am Hals kannst du mit einem Halstuch oder einem Rollkragenpullover verdecken. Du kannst auch ein Pflaster anbringen, mit dem du den Knutschfleck verdeckst – oft ist das aber auffälliger, als der Fleck sebst. ABER: die Ausrede, sich gekratzt zu haben, könnte dann helfn. Einen Schal um den Hals wickeln und ab und zu hüsteln ("Bin erkältet! P.S. Kein Corona 😉 ") lenkt andere davon ab, was du wirklich am Hals haben könnest. Du kannst den Knutschfleck auch mit ein wenig Make-Up oder Puder abdecken. Was garantiert nicht hilft: Tipps, wie den Knutschfleck dick mit Zahnpasta einreiben oder ihn mit Zitronensaft bestreichen. Das bringt außer einer großen Sauerei nichts.

Tipps und Tricks, wie man einen Knutschfleck versteckt! Shutterstock

