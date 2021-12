Knoten unter der Brust: Das bedeutet es bei Jungs!

Einen Knoten unter der Brust zu spüren, kann Jungs erst mal ganz schön verunsichern. „Was ist das? Das war vorher aber nicht da!“, sagen sich bestimmt viele beim Betasten. Und stimmt auch: Vor deinem 11. Lebensjahr hattest du wahrscheinlich noch keine drückenden Stellen in der Brust. Dass das erstmal kein Grund zur Panik sein muss und was du tun kannst, erklären wir dir natürlich gerne.

Brustumfang und Muskulatur im Wachstum

Zwischen dem 11. und 12. Lebensjahr verdoppelt sich die Zahl der Muskelzellen und der Brustumfang wächst. Wegen der hormonellen Umstellung können die Brustdrüsen vorübergehend anschwellen und schmerzen. Viele Jungen haben dann einen kleinen Brustansatz – ähnlich wie bei einem Mädchen. In der Regel verschwindet die Schwellung aber bald wieder. Wenn sich die Wölbungen nach ein bis zwei Jahren nicht zurückbilden, dann lass dich von einem Arzt oder einer Ärztin untersuchen. Was generell immer hilft: Um in Form zu bleiben, solltest du regelmäßig Sport treiben (zum Beispiel Schwimmen) und dich gesund ernähren.

Knoten unter der Brust: Was tun?

Bei einigen Jungen und Mädchen kann es vorkommen, dass sie eine Art Knubbel oder Knoten unter der Brust oder der Brustwarze spüren. Aber keine Sorge, dass kann während der Pubertät durchaus auftreten. Denn bei den Knubbeln handelt es sich meist um angeschwollene Drüsen, die sich durch den Einfluss der Pubertätshormone entwickeln.

Noch während der Pubertät werden sie wieder weicher.

Manchmal ist das Gewebe unter der Burstwarze in dieser Zeit auch druck- oder berührungsempfindlich.

Doch auch das geht vorbei. Der Verlauf der Brustentwicklung in der Pubertät kann bei jedem Menschen unterschiedlich sein. Einige Jugendliche haben unter beiden Brustwarzen das Gefühl, einen Knubbel zu spüren, andere nur unter einer. Bei einigen passiert es auch nacheinander auf beiden Seiten. Denn die Brust entwickelt sich nicht immer auf beiden Seiten gleich schnell. In diesem Zusammenhang ist es vielleicht noch interessant für dich zu wissen, dass bei einigen Jungen die Brust zeitweise etwas anschwellen kann. Aber auch das geht normalerweise von selber wieder zurück. Wer deswegen verunsichert ist, kann sich an seinen Kinder- und Jugendarzt oder -ärztin wenden.

Knoten an Brustwarze: Behandlung

Eine wirkliche Behandlung für Knoten in der Brust gibt es nicht. Da diese meist durch geschwollene Drüsen entstehen, die in der Pubertät ganz natürlich bei Jungs sind, ist eine Behandlung grundsätzlich nicht notwendig. Je nachdem, kannst du beim Abschwellen unterstützen, indem du Sport machst und auf deine Ernährung achtest. Einen richtigen Einfluss hat das allerdings nur bei Brüsten, bei denen sich mehr Fettgewebe angelagert hat als gewöhnlich. Nur bei einer sehr geringen Anzahl von Jungs verschwinden die Knoten in der Brust auch nach der Pubertät nicht. Dann ist meist ein chirurgischer Eingriff notwendig. Die Details solltest und wirst du dann aber in jedem Fall mit deinem Arzt bzw. deiner Ärztin besprechen!

Geht der Knoten wieder weg?

Die gute Nachricht vorweg: Die Knoten unter der Brust gehen für gewöhnlich von ganz allein weg. Alles, was es braucht, ist Zeit. Dein Körper verändert sich in der Pubertät (das hast du bestimmt schon öfter gehört oder gelesen) und so ist es auch mit den Schwellungen in deiner Brust. Nach ein bis zwei Jahren schwellen die Drüsen von selbst wieder ab – es ist ein ganz natürlicher Part der Pubertät! Sollten die Knoten aber nach den zwei Jahren immer noch spürbar sein, solltest du dich in ärztliche Behandlung begeben! Dann könnte ein chirurgischer Eingriff notwendig sein, aber das besprichst du am besten mit deinem Arzt oder deiner Ärztin.

Über Dr. Sommer:

Das Dr. Sommer-Team steht seit über 50 Jahren für kompetente Sexual-Aufklärung und Jugendberatung unter dem Dach der Marke BRAVO. Das Team ist beratend tätig und unterstützt bei Themen wie Pubertät, sexuelle Identität, Beziehungen, physische und psychische Gesundheit, Liebe, Sexualität und Entwicklung. Dennoch ersetzt unsere Beratung nicht den Besuch bei Facharzt oder -Psychologen. Hast du eine Frage an unser Team? Schreib uns unter: drsommerteam@bravo-family.de

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->