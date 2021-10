KJ Apa: Dieser Riverdale“-Star kann am besten küssen 😘

KJ Apa: Wer ist der beste Küsser am "Riverdale"-Set?

In "Riverdale" spielt KJ Apa den mutigen und loyalen Rotschopf "Archie Andrews". In der Serie ist er mit "Veronica Lodge"-Darstellerin Camila Mendes zusammen. In real-life ist der süße Australier jedoch schon Papa und mit Model Clara Berry zusammen. Im exklusiven BRAVO-Interview hat der "Riverdale"-Star verraten, wie viele Freundinnen er bisher schon hatte. So zurückhaltend er in seinem Privatleben ist, so aktiv ist sein Serien-Charakter "Archie Andrews". Betty, Veronica oder Josie? In einem Interview für die "Ellen Show" hat KJ Apa jetzt verraten, welcher "Riverdale"-Star am besten küssen kann …

Dieser "Riverdale"-Star ist laut KJ Apa der beste Küsser!

Sorry Ladys, aber keine der "Riverdale"-Girls hat es auf Platz 1 der Kuss-Liste von KJ Apa geschafft. Der beste Küsser ist laut KJ nämlich Rob Raco, er spielte in der Serie "Joaquin DeSantos" – Serpent-Mitglied und Ex-Freund von Kevin Keller. "Ich habe ihn einmal geküsst. Er ist ein sehr guter Küsser und definitiv besser, als jedes der Mädels." Haha, das ist ziemlich hart von KJ, der übrigens auch schon seinen "Riverdale"-Kollegen Cole Sprouse geküsst hat. Bei dem hübschen Schauspieler kann eben keiner nein sagen. 🙈

