Kitzler stimulieren: So geht es!

Was ist die Klitoris überhaupt?

Die Klitoris ist das Zentrum der weiblichen Lust und wesentlich größer als oft angenommen. Äußerlich sichtbar ist nur die perlenförmige Eichel. Darunter, also im Inneren des Beckens, befinden sich zwei sechs bis neun Zentimeter lange Schenkel und zwei zwiebelförmige Schwellkörper. Was viele nicht wissen: Klitoris (Kitzler) und Penis sind sich vom Aufbau her sehr ähnlich! Doch anders als ihr männliches Gegenstück, dient die Klitoris als einziges menschliches Organ ausschließlich dem sexuellen Lustempfinden. Und es gibt noch eine Besonderheit: Ein Bündel aus bis zu 8.000 Nervenendungen macht die Klitoris zum Gipfelstürmer der erogenen Zonen. Denn weder Zunge noch Penisspitze können da mithalten. Um den hochempfindlichen Kitzler zu schützen, ist er von einer Vorhaut bedeckt. Spannender Fact: Ebenso wie der Penis schwillt auch die Klitoris bei sexueller Erregung an.

Kitzler stimulieren: Wie geht das?

Um den Kitzler zu stimulieren braucht es vor allem eines: Ganz viel Fingerspitzengefühl ! Denn keine andere Körperstelle ist bei Mädchen so empfindlich , wie der Bereich rund um ihre Klitoris

Viele Mädchen mögen es, wenn ihre Klitoris leicht massiert wird und können allein dadurch schon zum Orgasmus kommen

und die mit zu Gut zu wissen: Nicht jedes Mädchen steht darauf am Kitzler stimuliert zu werden! Denn manchen Mädchen ist eine direkte Berührung ihrer Klitoris unangenehm

Hättest du das gewusst? Spannende Orgasmus-Facts gibt’s im Video:

