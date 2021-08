„The Kissing Booth 3“ lüftet großes Geheimnis!

Der dritte Teil von „The Kissing Booth“ ist nun auf Netflix! Während manche das Ende der Filmreihe sehr aufwühlte, hassen andere das Finale – die Meinungen gehen also sehr weit auseinander. 😂 Doch was man auch immer inhaltlich vom dritten Teil der „Kissing Booth“-Reihe halten mag, in jedem Fall hat er ein großes Rätsel gelöst, das Fans schon lange beschäftigte.

Die Flynns haben kein Problem mit Geld

Ziemlich schnell wurde schon im ersten Teil von „The Kissing Booth“ klar, dass die Familie von Elle nicht besonders reicht ist – im Gegensatz zu der Familie Flynn. Immerhin hat die Familie nicht nur ein riesiges Haus, sondern auch noch ein Beachhouse am Rand. Und die Tatsache, dass Elles Freund Noah die Elite-Universität Harvard besuchen kann, ohne für die immens hohen Studiengebühren ein Stipendium zu brauchen, zeigt sehr deutlich, dass Geld für die Familie kein Problem ist. Weil sie eine Menge davon haben. Und während Mama Flynn (Sara) für Elle eine große emotionale Unterstützung war – insbesondere nach dem Tod von Elles Mutter, als sie gerade einmal 11 Jahre alt war – haben wir von Papa Flynn nie so viel mitbekommen. Und damit stand die große Frage im Raum: Wie kann es bitte sein, dass die Flynns so unfassbar reich sind?

Wieso sind die Flynns so reich?

Ein Nebensatz im dritten Teil hat nun das Rätsel gelöst: Als die Eltern von Noah und Lee entscheiden, das Beachhouse zu verkaufen, protestieren die Kinder (und Elle natürlich auch), doch die Eltern haben gute Gründe. Immerhin wird das Haus nun von niemanden mehr genutzt, wenn die Kinder überall auf der Welt und in den Unis verteilt sind, die Instandhaltung wäre also rausgeschmissenes Geld. Sara ergänzt, dass das Gebiet rund um das Haus zu einem Apartmentkomplex umgebaut werden solle, woraufhin Lee anmerkt, dass sie wie eine Immobilienmaklerin klingt. Und genau das ist sie auch! Mama Flynn hat im Anbetracht ihres Alters schon eine Menge Berufserfahrung – und vor allem Geld – ansammeln können in dem Gebiet und hat sich offensichtlich über die Jahre ein Vermögen angehäuft. Und wer weiß, was Papa Flynn noch mit seinem Job dazu beiträgt – insofern er einen hat, was erklären würde, warum wir ihn in drei Filmen immer nur so kurz sehen. 😂