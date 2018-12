"Kirby Mass Attack": Süßer Kerl mal zehn!

Nintendos knuddeligster Spielestar ist wieder zurück! Auf dem DS und in zehnfacher Ausführung!

Ob Mario, Yoshi, Link, Zelda oder Donkey Kong – Videospielhersteller Nintendo hat viele hinreißende Figuren erschaffen. Keine aber ist so süß wie Kirby. Der rosa Knödel hat uns im vergangenen Jahr mit dem wunderschönen Wii-Abenteuer "Kirby und das magische Garn" unheimlich viel Freude gemacht. Allerdings war das Spiel viel zu leicht, um Hüpfspiel-Experten auch nur einen Hauch von Mühe abzufordern. Bei seinem neuesten Auftritt ist das anders: "Kirby Mass Attack" motiviert auf Nintendo DS auch die Profis - und das nicht nur, weil er in bis zu zehnfacher Ausfertigung über den Bildschirm turnt.

"Kirby Mass Attack" beginnt natürlich mit einer Tragödie: Der freundliche rosa Pummel wird von einem Halunken in zehn kleinere Kirbys zerteilt - und die müssen nun zusammen helfen, um eine farbenfrohe Hüpfspielwelt und den süßen Helden selbst zu retten. So klassisch das Spiel zunächst aussieht, so ungewöhnlich ist es auch: Statt Kirby direkt zu steuern, nutzt Du den Stylus, um ihn indirekt über den Bildschirm zu bewegen. Zeige auf eine Stelle und der Held wetzt dorthin. Halte den Stylus länger auf Kirby und lasse ihn in einer Blase durch die Luft fliegen. Oder schnippe ihn durch die Gegend, um Blöcke zu zerstören und Feinde anzugreifen.

Der eine Kirby bleibt allerdings nicht lange allein: Sammelst Du genug Früchte, dann stoßen weitere Kirbys hinzu - bis Du insgesamt zehn der Helden unter Deiner Kontrolle hast (die natürlich durch Unachtsamkeit wieder dezimiert werden können). Das Spiel mit der Kirby-Zahl erlaubt zahlreiche Rätsel und viele Verzweigungen in den langen und hübsch gestalteten Levels: Oft brauchst Du eine bestimmte Zahl Deiner Schützlinge, um in bestimmte Ecken der Welt zu gelangen oder Feinde zu besiegen.

"Kirby Mass Attack" macht unheimlich viel Spaß und sollte jedem DS-Besitzer gefallen, der etwas für Nintendo-Hüpfspiele übrig hat. Das Spiel ist ab sofort für knapp 40 Euro erhältlich - besser konntest Du Dein Geld schon Monate lang nicht mehr für DS-Software investieren.