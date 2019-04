quarks: Könnt ihr was zu eurer neuen DVD sagen? Was ist da drauf? Killerpilze-Jo: Da ist ein komplettes Live-Konzert aus München drauf, alle unserer bisherigen Videos, alle Making ofs, private Aufnahmen, wie man uns bisher noch nie gesehen hat. Dann gibt's noch eine CD mit 17 Titeln, die wir in verschiedenen Ländern performt haben, wo wir auf Tour waren! Also 'ne ganze Menge!