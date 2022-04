The Kid Laroi: Hochzeitspläne!

The Kid Laroi seit Juli 2020 mit TikTok-Star Katarina Deme zusammen

Seinen Mega-Hit "Stay" (dt. "bleib") ft. Justin Bieber hat The Kid Laroi sehr ernst gemeint. In einem neuen Interview hat der australische Sänger jetzt nämlich über Hochzeitspläne mit Freundin Katarina Deme gesprochen.

Mit Hits wie "Without You" oder "Stay" eroberte The Kid Laroi in kürzester Zeit die Welt. Heute gehören Stars wie Justin und Hailey Bieber zu seinen BFFs. Regelmäßig gehen die beiden mit ihm und seiner Freundin auf Doppel-Dates, richtig cute! Justin und Hailey haben schon längst geheiratet und es könnte sein, dass ihrem Vorbild bald gefolgt wird. The Kid Laroi und TikTok-Star Katarina Deme sind seit Juli 2020 ein Paar und super happy. Der Sänger schwärmt in Interviews regelmäßig von seiner Freundin und betont immer wieder, dass sie einen großen Teil zu seinem Erfolg beigetragen hat. In einem neuen Interview mit der australischen Vogue haben die beiden jetzt über ihre Hochzeitspläne gesprochen.

The Kid Laroi und Katarina Deme sprechen über Hochzeitspläne

In dem Interview wurde The Kid Laroi gefragt, ob er schon Hochzeitspläne mit seiner Freundin Katarina Deme haben würde – die übrigens auch sehr gut mit Olivia Rodrigo befreundet ist.

"Wir nehmen das Leben so, wie es kommt. Aber sicher, ich würde es lieben, Kat irgendwann zu heiraten. Würdest du mich gerne heiraten", sagt er neckisch zu seiner Freundin. Nach einer kleinen Pause antwortete sie: "Ich würde es lieben" – und der 18-jährige Sänger witzelte nur, dass die Antwort aber lange gedauert habe. In Stein gemeißelt sind die Hochzeitspläne also noch nicht und aktuell ist das Hollywood-Paar auch noch nicht verlobt. Aber so happy wie die beiden sind, ist das sicher nur eine Frage der Zeit …

