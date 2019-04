Kellan & Co. über ihren ersten Kuss!

Wann sind die "New Moon"-Stars zum ersten Mal geküsst worden - und wie war's? Kellan Lutz und Peter Facinelli verraten es dir!

"Ich habe Wahrheit oder Pflicht gespielt, als es zum ersten Kuss kam", erzählte Kellan Lutz (24) bei einer "New Moon"-Vorführung in New York laut "People"-Magazin. "Ich war glaube ich sieben und ich wurde zum besten Küsser gewählt."

Und Kellan kann sich auch vorstellen, warum das so war: "Sie haben mich gewählt, weil ich die Girls im Arm gehalten habe, während ich sie geküsst habe. Ich fand es super, sie zu küssen, weil sie Lipgloss mit Geschmack hatten, was toll war!"

Weniger gute Erinnerungen an seinen ersten Kuss hat Peter Facinelli (wird heute 36, Happy Birthday!): "Das lief furchtbar. Ich kriegte raus, dass dieses Mädchen jemanden datete, den ich kannte, und der Typ hat sich total aufgeregt, dass ich seine Freundin küsse. Ich habe fast Prügel bezogen für meinen ersten Kuss!"

Dafür durfte eine seiner drei Töchter sich noch nicht mal den "New Moon"-Filmkuss zwischen Edward und Bella anschauen: "Ich bin ein bisschen rot geworden, weil ich meine Tochter mit zur Premiere in L.A. genommen habe", erzählt Peter. "Ich habe versucht, ihr die Augen zuzuhalten, aber sie hat durch meine Finger gespickt."

