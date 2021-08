Wo ist Ordnung am nötigsten?

Frag dich zunächst wo du anfangen willst Ordnung zu schaffen! Du findest morgens nichts zum Anziehen? - Fang mit deinem Kleiderschrank an! Dein Schreibtisch ist so zugemüllt, dass du keinen Platz zum Lernen hast? – Schaff endlich Durchblick in dem Chaos! Wichtig ist nur, dass du anfängst. Hast du einmal mit dem Aufräumen begonnen, geht es fast von allein. Keine Lust? Motivation ist alles! Am besten du haust dir deine Lieblingsmusik auf die Ohren! Wer weiß? – Vielleicht findet sich beim Aufräumen die ein oder andere Sache wieder, die du schon lang vermisst hast! Los geht’s!

Sammeln und leerräumen

Egal ob Schreibtisch, Kleiderschrank oder Beauty-Schublade – als erstes musst du den Bereich leerräumen! Nimm alles aus dem Schrank bzw. von deinem Schreibtisch runter und wisch Fächer und Oberflächen mit einem feuchten Lappen ab! Ciao, Chaos! Der freie Platz schafft erstmal Freiheit und erleichtert es dir später, die Dinge wieder ordentlich einzusortieren.

Ausmisten

Sichte alle gesammelten Dinge und überlege genau, ob du sie noch brauchst! Bei Klamotten kannst du z.B. die aussortierten Teile online verkaufen und ganz ohne Schülerjob dein Taschengeld easy aufbessern! So hat das Aufräumen noch einen coolen Nebeneffekt für dich. Abgebrochene Stifte, alte Schmierzettel und Notizen können beim Schreibtisch aufräumen gleich in den Mülleimer wandern! Abgelaufene Beauty- und Makeup-Produkte solltest du ebenso entsorgen! Auf Insta gibt es einige Accounts, die dir mit nützlichen Hacks beim Ausmisten helfen können!

Einordnen

Wenn du deine Dinge sortiert und die unnötigen Sachen ausgemistet hast, geht es ans Einordnen. Auf dem Schreibtisch bewahren dich Ordner, Boxen und Stiftdosen vor einem erneuten Chaos. Nimm dir für das Einordnen auf jeden Fall Zeit! Wenn du nämlich einmal wohl überlegt eine bestimmte Ordnung für dich festlegst, findest du in Zukunft deine Sachen schneller wieder und du musst nicht mehr so oft aufräumen. Geh mit Systematik vor!

Platz für Deko

Alles einsortiert? Dann kommt jetzt der schönste Teil vom Aufräumen! It’s Deko-Time! Gerade für deinen Schreibtisch gibt es so viele Möglichkeiten, dekorative Körbe, Pinnwände und Co. in deine neue Ordnung einzubinden. Deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt! Aber: Weniger ist mehr! Übertreib es nicht mit üblichen Stehrumchen und setze auf Nützlichkeit! Du hast einen grünen Daumen? Kleine Pflanzen eignen sich optimal als Deko und bringen Leben in die Bude!

