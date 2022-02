Keine Angst vorm ersten Mal! So wird's perfekt!

Der erste Sex – eine „Sache“, aber 1.000 Fragen: Sind wir alt genug? Tut es weh? Worauf müssen wir bei der Verhütung achten? Kaum ein Thema ist so spannend aber gleichzeitig so verwirrend, wie das erste Mal! Hier erfährst du alles, was du wissen musst: über Verhütung, Sex-Stellungen und auch, wie du "Nein" sagen kannst!

Laut der regelmäßig durchgeführten Dr. Sommer Studie haben deutsche Jugendliche im Durchschnitt mit etwa 17 Jahren das erste Mal Sex – doch bevor es (endlich) soweit ist, zerbricht sich verständlicherweise jeder den Kopf über diesen wichtigen Augenblick im Leben.

Aber mach dir keinen Stress. Dir geht das Thema und die Fantasien vom ersten Mal und wie es sein könnte nicht aus dem Kopf? Genieß es! Bestimmt weißt du von der Selbstbefriedigung, wie antörnend sexuelle Vorstellungen sind. Setz dich nicht unter Druck und sprich mit deinem Freund/deiner Freundin über das erste Mal. So lernt ihr euch besser kennen, was Vertrauen schafft – und genau das ist eine tolle Basis für die erste gemeinsame Nacht.

Finde heraus, ob du schon bereit für den ersten Sex bist.

Verhütung – darauf kommt es an!

Romantik – So wird das erste Mal perfekt!

Was muss ich beim ersten Mal eigentlich machen?

Was ist die beste Stellung bei ersten Mal?

Tut es Girls weh, den ersten Sex zu haben?

Blutet das Jungfernhäutchen?

Wie du „Nein“ sagen kannst, wenn dich noch nicht bereit fühlst.

