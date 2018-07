Kehrt Robbie zurück zu Take That?

Lange haben die Fans auf diese Nachricht gewartet: Robbie Williams will zurück in die Band!

Während es um Robbie Williams (34) in letzter Zeit ziemlich still geworden ist, feiern seine ehemaligen Bandkollegen Mark Owen (36), Gary Barlow (37), Jason Orange (38) und Howard Donald (40) mit Take That wieder Mega-Erfolge.

995 war Robbie ausgestiegen, ein Jahr später trennte sich die Band. 2005 starteten Take That dann wieder voll durch, ihr neues Album "The Circus" belegte in ihrer englischen Heimat sofort Platz 1 der Charts! Aber jetzt bahnt sich die Sensation an: Will Robbie wieder mitmachen?

"Ich wäre total gerne wieder in der Band", erklärte er laut "The Sun". Außerdem ließ sich Robbie das Take-That-Symbol auf seinen rechten Arm tätowieren - und er kaufte ein Haus im englischen Wiltshire! Kehrt er nach fünf Jahren USA wieder zurück zu seinen Wurzeln?

Auf seiner Webseite teilte Robbie jetzt mit: "Wir haben uns im Sommer oft getroffen. Es war großartig. Wir sind alle viel reifer geworden, seit wir uns getrennt haben. Ich freue mich sehr, sagen zu können, dass die Schwierigkeiten, die wie hatten, sich in Luft aufgelöst haben."

Damals hatten sich Robbie und der Rest der Band im Streit getrennt - und das scheint den Sänger bis heute sehr belastet zu haben: "Nachdem sie gegangen sind, fiel mir eine solche Last von den Schultern. Wir haben alles wieder eingerenkt, was vielen anderen auseinander gebrochenen Bands nicht gelingt. Das habe ich gefeiert, indem ich mir das Take-That-Symbol auf den rechten Arm tätowieren ließ. Ich bin stolz, die Jungs zu kennen, und ich bin stolz, in der Band gewesen zu sein."

