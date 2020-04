Katja Krasavice: Ihr sexy Style

Spätestens auf ihrer "Boss Bitch"-Tour hat Katja Krasavice allen bewiesen, wie krass sie ist! Ihre Fans begeisterte sie auf der Bühne mit gleich drei super extravaganten und knappen Outfits. So kennt man die Sängerin eben! Sie ist total girly und steht auf alles, was pink ist, glitzert und natürlich ultra knapp ist! Für ihre ehrliche und einzigartige Art bekommt Katja Krasavice viel Support von Kollegen wie Shirin David, Dagi Bee und Co. Katjas Community ist krass gewachsen und interessiert sich sehr für das Privatleben der Künstlerin. Deshalb hat sie erst kürzlich eine krasse Überraschung gedroppt: Katja Krasavice wird ihr eigenes Buch veröffentlichen, die "Bitch Bibel". Und auch jetzt hat die "Casino"-Sängerin ihre Fans überrascht und sich in nur wenigen Sekunden in einen Mann verwandelt …

Katja Krasavice wird im TikTok zum Mann

Katja Krasavice ist nicht nur auf Instagram, sondern auch auf TikTok extrem erfolgreich. Für ihr neustes Video hat die Künstlerin mal etwas Neues probiert. Zusammen mit ihrem langjährigen Kumpel Marwin hat sie die "Flip The Switch"-Challenge zu Drakes Song "Nonstop" gemacht. Erst sieht man sie wie gewohnt in einem knappen Outfit und Marwin in seinen Alltagsklamotten. Plötzlich geht das Licht aus und nur eine Sekunde später haben die beiden Outfits getauscht: Katja Krasavice hat sich in einen Mann verwandelt! Wir müssen ehrlich sagen, dass Katja auch der Gangster-Style mit Baggy und Oversize-Shirt gut steht – sie kann eben alles tragen! Ps.: Wir finden, dass auch Marwin mit Katjas Look ziemlich cool aussieht. 😎

