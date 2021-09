Katja Krasavice: So viel verdient sie in nur einem Tag!

Katja Krasavice veröffentlicht neue Single "Pussy Power"

Katja Krasavice ist zurück! Am Donnerstag um 23:59 Uhr kommt ihre neue Single "Pussy Power" vom gleichnamigen Album, welches am 4. Februar 2022 erscheinen wird. Schon jetzt gibt es die ersten Anzeichen dafür, dass auch dieses Album ein voller Erfolg wird. Schließlich hat Katja schon amerikanischen Rap-Stars zu einem Rekord in Deutschland verholfen. Natürlich gibt es zum neuen Album "Pussy Power" wieder eine ziemlich ausgefallene Box im Flausch-Look, die wieder voller Überraschungen stecken wird. Zum Release ihrer neuen Single hat die Rapperin ihre Fans wieder mit einem "Bundle" beglückt. Dort bekommt man die neue Single und passenden Merch dazu. Ihr werdet nicht glauben, wie viel Katja Krasavice in nur einem Tag verdient hat …

So viel verdiente Katja Krasavice gestern in nur einem Tag!

Jeder "Bundle"-Drop von Katja Krasavice beweist mal wieder, wie groß der Hype um den Rap-Star wirklich ist. Meistens sind ihre Merch-Artikel zu den Singles in nur wenigen Stunden ausverkauft, so auch wieder bei "Pussy Power". Übrigens verdienen mittlerweile auch schon Fans Geld mit Katjas Merch, da sie ihn für viel mehr Geld auf eBay und Co. weiterverkaufen. Zu "Pussy Power" gab es zwei verschiedene limitierte Merch-Optionen: 3000 "Pussy Power" Hotpants für 19,90 Euro oder 5000 Sweatshirts für 24,90 Euro.

Ein sehr fairer Preis, den sich Fans leisten wollen. In nur wenigen Stunden war ALLES restlos ausverkauft, was bedeutet, dass Katja Krasavice an nur einem Tag 184.200 Euro verdient hat. Natürlich muss man davon noch Produktionskosten und anderweitige Ausgaben abziehen. Es zeigt trotzdem, dass Katjas Tagesverdienst scheinbar keine Grenzen gesetzt sind. Das sieht man am Ende auch immer in den Musikvideos der Rapperin, die bekannt dafür ist, immer auf eine sehr hohe Qualität zu achten – selbst, wenn sie dafür aus privater Tasche draufzahlen muss.

