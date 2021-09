Katja Krasavice als Teenager: Hättest du sie erkannt?

Katja Krasavice beantwortet Fan-Fragen zu "Eure Mami"

Bereits in ihrem Buch der "Bitch Bibel" hat Katja Krasavice viele bisher unbekannte Details aus ihrer Jugend und Kindheit preisgegeben. Eine Sache lässt sich sagen: Wenn man ihre Geschichte liest, kann man davon nur bewegt sein. Trotz aller Rückschläge hat Katja niemals aufgegeben. Mit Erfolg, denn mit "Eure Mami" veröffentlicht Katja Krasavice jetzt schon ihr zweites Album. Passend dazu wird es natürlich auch eine Album-Box mit besonderen Inhalten geben, die bisher noch geheim sind. Es könnte jedoch sein, dass wir schon sehr bald mehr über die Inhalte erfahren. In einer Fragerunde hat Katja nämlich wieder viele Fan-Fragen beantwortet und dort gesagt: "Ok, das Warten hat ein Ende. Wenn alles klappt, sogar noch diese Woche." In einer anderen Frage wollte ein Fan wissen, wie Katja Krasavice als Teenager aussah.

So sah Katja Krasavice als Teenager aus

Katja Krasavice mit 14: Dieses Bild veröffentlichte die Sängerin in ihrer Instagram-Story. Instagram/@katjakrasavice

Da Katja Krasavice wirklich ALLES mit ihren Fans teilt, hat sie auch diesen Wunsch erfüllt und ein Bild von ihr als 14-Jährige gepostet. Zu dem Bild schreibt der "Eure Mami"-Star: "14 mit Strapsen und Heels in die Schule." Schon als Teenager hat sie es geliebt, in gewagte Outfits zu schlüpfen. Früher wurde sie dafür gemobbt, heute wird sie genau dafür gefeiert. Damit beweist sie, dass es wichtiger ist, an sich selbst zu glauben, statt darauf zu hören, was andere sagen.

