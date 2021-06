Katja Krasavice: Kennst du diese Geheimnisse über sie?

Katja Krasavice: Alter, Geburtstag, Sternzeichen

Katja Krasavice ist am 10. August 1996 in Tschechien geboren und somit 24 Jahre alt (Stand: 08.10.2020). Ihr Sternzeichen ist Löwe, zu dessen Eigenschaften Stolz, Stärke und Überlegenheit zählen.

Katja Krasavice ist nicht ihr echter Name!

Wer hätte das gedacht? Katja Krasavice ist gar nicht ihr richtiger Name. Eigentlich heißt sie Katrin Vogel. "Krasavice" kommt aus dem Tschechischen und heißt übersetzt "Schöne Frau" oder "Schönheit".

Die Kindheit von Katja Krasavice

Katja Krasavice verarbeitet ihre teilweise sehr traumatische Kindheit in ihrem ersten Buch, das den Titel „Bitch Bibel“ trägt. „Ich habe in meinem Leben so viel durchgemacht wie eine Fünfzigjährige.“, sagte sie einmal in einem Interview. Und genau deswegen hat sie sich dazu entschieden, ihre Lebensgeschichte aufzuschreiben. Schonungslos ehrlich berichtet Katja in ihrem Buch über ihre Erfahrungen mit Mobbing, Ausgrenzung und Sex. Und schlägt dabei auch ernste Töne an. Wegen ihres aufreizenden Looks wurde Katja in der Schule oft gemobbt und ausgegrenzt. Auch mit ihrem aggressiven und alkoholabhängigen Vater hatte sie zu kämpfen. Doch von all den Talfahrten ließ sie sich nicht unterkriegen und zieht bis heute ihr eigenes Ding durch.

Katja Krasavices Geschwister

Katja Krasavice hatte zwei Brüder. Beide sind leider schon verstorben. Einer starb an Krebs, der andere nahm sich das Leben, als Katja noch zur Schule ging. Das hinterließ eine große Lücke in Katjas Leben, die sie bis heute nicht ganz verarbeitet hat.

Katja Krasavice: Größe

Wenn man Stars nur von Social Media und aus dem TV kennt, ist man oft überrascht, wie groß oder klein sie im echten Leben sind. Wir bringen für dich Licht ins Dunkel und verraten: Katja Krasavice ist 1,64 Meter groß.

Katja Krasavice und ihre Brüste

Katjas zahlreichen Beauty Operationen sind kein Geheimnis. Neben ihrer Nasen-OP hat sie sich die Lippen aufspritzen und ihre Brüste vergrößern lassen. Katja Krasavice hat auch ihre aktuelle Körbchengröße verraten: Sie trägt BH-Größe E! Fun Fact: Als 16-Jährige gab Katja Krasavice ihren Brüsten die Namen “Coco und Chanel".

Katja Krasavices erstes Feature

Auf Katjas Krasavices zweiten Album „Eure Mami“, das Anfang 2021 rauskommt, bekommen Fans das erste Feature von Katja zu hören. Fler und Katja machen gemeinsame Sache. Der Song „Million Dollar A$$“ von Katja Krasavice und Fler wird die erste Single aus dem neuen Album des Web-Stars sein. Bei Insta bedankt sich Katja bei dem Deutsch-Rapper für die Kollabo: "Danke für alles 🔥 Es ist mir eine Ehre dass du mein Erstes Feature bist!!! 🙏🏼 @fler".

Katja ist eine Tierliebhaberin

Sie ist die "Boss Bitch" mit Herz. Während der Corona-Quarantäne kämpfte Katja Krasavice für gefangene Tiere. Während wir nämlich nur für kurze Zeit nicht rauskonnten, müssen Tiere in Zoos und Zirkussen oft ihr Leben lang eingesperrt leben. Ein Thema, das Katja sehr am Herzen liegt und auf das sie gerne aufmerksam machen möchte. Ihren Insta-Fans gefällt's.

Katja isst vegetarisch

Erst neulich verkündete Katja Krasavice, dass sie am jetzt Schluss mit Schweinskram machen will. Damit meinte sie allerdings Schnitzel, Koteletts und Medaillons, denn: Katja isst seit Kurzem kein Fleisch mehr und fühlt sich super damit.

Katja Krasavice wünscht sich Sex mit Bibis Beauty Palace

Im exklusiven Interview mit BRAVO verriet Katja Krasavice, dass sie gern mal mit "Bibis Beauty Palace" ins Bett hüpfen würde. Doch Freund Julienco dürfte bei den heißen Spielchen der beiden YouTube-Stars nicht mit machen, der ist absolut nicht Katjas Typ.

Katjas Song "Doggy" wurde in einer Disney-Serie gespielt

Diese News sorgten für Empörung: Katja Krasavices Sex-Song "Doggy" lief tatsächlich in der Disney-Serie “Miraculous – Geschichten von Ladybug und Cat Noir". Zu hören ist zwar nur „Doggy, Doggy, Doggy“ und keine der krassen Stellen des Songs, dennoch war das natürlich ein mega Skandal!

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Youtube ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Katja Krasavice: Ihre erste große Liebe

Die Leipzigerin teilte auf ihrem YouTube-Channel regelmäßig mit ihrer Community, mit wie vielen Typen sie bereits im Bett war, doch über ihre erste große Liebe scheint sie bis heute nicht ganz hinweg zu sein. Im exklusiven BRAVO-Interview verriet sie: "Meine erste und bisher einzig große Liebe sah richtig gut aus und hat mich verarscht. Seitdem denke ich, dass gutaussehende Typen mir wieder sowas antun."

Katjas Musikkarriere

Schon Katjas erste Single "Doggy" wurde zum Mega-Hit. Anschließend hat Katja Krasavice mit "Dicke Lippen" und "Sex Tape" zwei weitere Songs herausgebracht, die ebenfalls beide in die Top 10 der deutschen Single-Charts stürmten und sogar Stars wie Shawn Mendes und Jason Derulo in den Schatten stellten. Im Januar veröffentlichte Katja ihr neues Album "Boss Bitch". Mit dem wollte sie sogar auf Tour gehen, doch wegen Corona musste sie diese leider absagen. Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben! Die neuen Tour-Termine stehen schon für September fest. Wir sind jetzt schon gespannt auf neue Musik von Katja!

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Katja Krasavices erstes Buch

Katja Krasavices hat dieses Jahr ihr erstes Buch geschrieben! Und weil alles zu Gold wird, was Katja Krsavice anfasst, kletterte die "Bitch Bibel" nach Veröffentlichung sofort auf die Bestseller-Liste und das gleichnamige Hörbuch stürmte sogar die Spotify-Charts. Ein Grund dafür ist, dass Katja Krasavice in ihrer "Bitch Bibel" krasse Details aus ihrem Leben verrät und sich gewohnt ehrlich und authentisch gibt. Außerdem hat sie eine riesige Fanbase hinter sich, die das Buch voll abfeierte!

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Katja Krasavice auf Social Media

Katja Krasavice ist superaktiv auf Social Media und hat sowohl auf YouTube als auch auf Instagram und TikTok eine mega Community aufgebaut. Dort zeigt sie sich gewohnt freizügig, macht ihren Fans aber auch mal eine emotionale Ansage, um zu zeigen, wie wichtig diese für sie sind. Süß!

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von TikTok ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Katja Krasavice: Wohnort

Katja Krasavice wohnt in Leipzig. In einem Interview sagte sie über ihre Heimatstadt: “Hier ist immer schön tote Hose. Ich mag, dass es hier so ist. In Berlin rennen alle durch die Gegend, da hab ich gar keinen Bock drauf. Ich liebe Leipzig, ich bin gerne hier.”

So viel verdient Katja Krasavice

Katja Krasavice verdient ihr Geld durch YouTube, mit Instagram-Kooperationen, als Sängerin und durch den Verkauf ihres Buches. Ihr Vermögen wird auf 2,5 Millionen Euro geschätzt.

Katja Krasavices Piercings

Katja verriet auf Instagram, dass sie 4 Piercings habe: Eines im Bauchnabel, eines im rechten Ohr, eines in der linken Brust und eines im Intimbereich.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Katja Krasavice: So sieht ihr Traummann aus

Katja geht superoffen mit ihrem Privatleben um und beantwortet regelmäßig Fragen ihrer Intsta-Fans. Eine Sache finden die natürlich besonders spannend: Wie sieht Katja Krasavices Traummannn aus? „Bei sowas bin ich typisch Osteuropäisch, mir ist das Aussehen kack egal. Ich finde sogar ‚schöne‘ Männer abstoßend.“, verriet sie. Selbstbewusstsein, Humor und, dass er finanziell in ihrer Liga spiele, seien ihr außerdem wichtig.

Alle News rund um Katja Krasavice findest du natürlich zuerst auf bravo.de!

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->