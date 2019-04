Karaoke-Contest: Michael Jackson!

Der "King of Pop" ist tot - aber seine Musik lebt weiter! Sing einen Song von Michael Jackson und werde neuer BRAVO Karaoke-Star! Mach gleich mit! Dem Sieger winkt ein toller Preis!

Um bei diesem Contest mitmachen zu können, solltest du deine Aufnahme im Freestyle Bereich machen. Im Freestyle Aufnahmestudio werden weder Musik noch Text vorgegeben, sondern du bestimmst, welchen Song du singen magst.

Wichtig: Bitte halte dich an den Originaltext, solltest du geschützte Musikwerke verwenden. Für die Rechtmäßigkeit deiner Aufnahme übernimmt BRAVO keine Verantwortung.

So geht's:

Log dich auf BRAVO.de ein, schließ dein Mikro an deinen Computer an und betrete den Karaoke-Bereich.

Du hast noch keinen BRAVO.de-Account? Dann registrier dich gleich hier!

Der Wettbewerb startet am 01. Juli 2009 - du hast bis zum 20. Juli Zeit, mit deinem Karaoke-Beitrag daran teilzunehmen.

Dann folgt über 4 Tage eine heiße Abstimmungsphase und alle BRAVO.de-User können die teilnehmenden Songs bewerten.

Am 24. Julil steht dann fest, welcher BRAVO.de-User von uns zum neuen BRAVO Karaoke-Star gekrönt wird.

Zu gewinnen gibt's ein prall gefülltes Überraschungspaket!

Worauf wartest du noch?

Egal, ob du den Song singst, rappst, ihn dramatisch oder einfallsreich rüber bringst, oder ob du bei deiner Performance den Moonwalk machst: Alles ist erlaubt. Also schnapp dir ein Mikro und - wenn du hast - auch eine Cam und leg los! Wir freuen uns auf deinen Beitrag!

