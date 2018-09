Kanye & RiRi: Video und Affäre?

Was läuft da zwischen RiRi und Kanye West? In seinem neuen Clip spielt sie jedenfalls schon mal die Hauptrolle!

Rihanna (21) lässt es gerade so richtig krachen - seitdem sie über ihren Ex Chris Brown (20) hinweg zu sein scheint, wird geflirtet, was das Zeug hält! Und jetzt gibt es heiße Gerüchte über sie und Kanye West (31).

Am vergangenen Wochenende ging Rihanna in Kanyes New Yorker Apartment ein und aus - kurz zuvor hatte er sich von seiner Freundin Amber Rose getrennt. Ob RiRi wirklich Kanye neue Flamme ist, wird sich zeigen - sicher ist jedenfalls, dass sie in seinem neuen Video zum Song "Paranoid" einen sexy Auftritt hinlegt!

Schau dir hier den Clip zu "Paranoid" an: