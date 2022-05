Kaley Cuoco Freund: Mit diesen Männern war sie zusammen

Nimmt man die Hollywood-Stars etwas genauer unter die Lupe, dann sieht man, dass sie bereits die ein oder andere ernste Beziehung in ihrem Leben hatten. Manche waren auch schon ein paar Mal verlobt und verheiratet. Zac Efron hatte bereits einige Freundinnen und auch Nina Dobrev, war mit ein paar Künstlern über die Jahre liiert. Genau das Gleiche gilt für Kaley Cuoco. Wir zeigen dir, mit wem die hübsche Schauspielerin bereits in einer Beziehung war und mit wem sie aktuell zusammen ist. ⤵️

Kaley Cuoco Freund: Mit wem ist sie zusammen?

Die "The Big Bang Theory"-Schauspielerin ist wieder vergeben und überglücklich. Kaley Cuoco hat einen neuen Freund, möchte aber nie wieder heiraten. Und ihre Meinung soll sich so schnell auch nicht ändern. Zwar ist sie total happy mit ihrem neuen Partner Tom Pelphrey, aber Cuoco hat auch erst vergangenen September ihre Scheidung von ihrem damaligen Ehemann Karl Cook bekannt gegeben. Dies ist bereits ihre zweite Scheidung!

Also bloß erst mal nichts überstürzen. Wie lange die 36-jährige "The Big Bang Theory"-Schauspielerin bereits mit dem "Ozark"-Star zusammen ist, weiß man nicht genau. Anfang Mai 2022 haben die beiden ihr Liebesglück Instagram offiziell gemacht. Die Fanbase der zwei freute sich sehr! Tom Pelphrey postet ein paar Bilder mit seiner liebsten Kaley Cuoco kommentierte dies mit den süßen Worten: "Das Leben in letzter Zeit. Die Sonne bricht durch die Wolken, goldene Strahlen fallen in meine Augen und in mein Herz, gelbe Strahlen durchbrechen das Grau". Doch mit wem war die Penny-Darstellerin zuvor in einer Beziehung?

Kaley Cuoco und Karl Cook: 2016 bis 2019

"Trotz tiefgehender Liebe und Respekt für den jeweils anderen ist uns bewusst geworden, dass unsere Wege in entgegengesetzte Richtungen führen", war das Statement von Kaley Cuoco, nachdem sie ihre Ehe-Aus mit Karl Cook bekannt gegeben hat. Nach drei Jahren gingen die beiden getrennte Wege. Was die genauen Gründe für das Beziehungs-Ende waren, das wissen nur die zwei.

Kaley Cuoco und Henry Cavill: 2013

Unglaublich, aber wahr! Die "The Big Bang Theory"-Schauspielerin Kaley Cuoco hatte eine kurze Beziehung (oder Affäre) mit "The Witcher"-Schauspieler Henry Cavill. Knappe 10 Tage sollen die beiden zusammen gewesen sein. Das war aber ein kurzer Spaß. 🙈

Kaley Cuoco und Ryan Sweeting: 2013 bis 2015

Im Sommer 2013 hatten sich Kaley Cuoco und Ryan Sweeting offiziell als Paar gezeigt, bereits Silvester desselben Jahres heirateten sie. Sie waren super glücklich und die beiden dachten, ihre Liebe ist für die Ewigkeit bestimmt, aber bereits nach 21 Monaten gaben die zwei ihre Beziehungs-Aus und ihre Scheidung bekannt.

Kaley Cuoco und Johnny Galecki: 2007 bis 2009

In "The Big Bang Theory" dauerte es 100 Folgen, bis Leonard und Penny 2011 endlich ein Paar wurden. Privat waren Galecki und Cuoco da schon längst ein Paar – und wieder getrennt! Die beiden waren von 2007 bis 2009 zusammen und hielten ihre Liebe lange geheim, auch vor den Kolleg*innen am Set der erfolgreichen Serie. Bis heute sind die beiden sehr gut miteinander befreundet. Wow! 🥰

