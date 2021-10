Kaley Cuoco: Der wahre Grund für ihre Trennung

Ein bisschen ironisch ist es schon: Als die Hit-Serie „The Big Bang Theory“ damals wegen eines tragischen Todes ihr Ende fand, hatte Kaley Cuoco ziemlich Panik. Die Schauspielerin war jahrelang in der sehr beliebten Rolle „Penny“ zu sehen und konnte sich kaum vorstellen, dass etwas nach der Show auf sie warten könnte. Schlimmer noch: Der Star hatte richtige Angst vor einem Karriere-Aus! Doch dazu ist es nicht gekommen. Statt ihrer Karriere fand allerdings kürzlich etwas anderes sein Ende: ihre Ehe mit Noch-Ehemann Karl Cook. 🥺 Während die Trennung augenscheinlich einvernehmlich und respektvoll ablief, sind Fans der absoluten Überzeugung, dass es einen Schuldigen für die Trennung des Traumpaares geben muss! Lang und weit mussten sie dabei nicht schauen, denn vor kurzem stand Cuoco täglich mit Schauspielkollegen Pete Davidson vor der Kamera – da MUSS ja was gelaufen sein, oder? 🤔

„Unsere Wege gehen in gegensätzliche Richtungen“

Es war ein echter Schock für alle Fans des „The Big Bang Theory“-Stars! Schauspielerin Cuoco trennte sich 3 Jahren Ehe von ihrem Noch-Ehemann Cook. Die beiden gaben im PEOPLE Magazine ein Statement ab, in dem es hieß, sie hätten zwar „tief empfundene Liebe und Respekt füreinander“, doch man hätte erkannt, dass „unsere aktuellen Wege uns in gegensätzliche Richtungen geführt haben“. Die beiden machen in dem Statement deutlich, dass es keine „Wut oder Feindseligkeit“ zwischen ihnen gebe und bitten darum, die Grenzen ihrer Offenheit zu respektieren: „Wir werden keine weiteren Details nennen oder die Sache weiter kommentieren.“ Klare Ansage! Was die Fans allerdings absolut nicht davon abhält, ihre eigenen Schlüsse zu ziehen und Theorien aufzustellen. Klar ist ja, dass es eine*n Schuldige*n geben MUSS, schließlich gibt es ja so etwas nicht auf der Welt, dass sich zwei Menschen einfach auseinanderleben, nicht wahr? (Ironie an) 😉😋 Und den Schuldigen haben sie gefunden!

Affäre zwischen Kaley Cuoco und Pete Davidson?

Während die Beziehung im echten Leben von Cuoco in die Brüche gegangen ist, muss sie vor der Kamera den Beginn einer Beziehung in ihrem neuen Film „Meet Cute“ spielen. Mit dabei ist Schauspieler Davidson, der zusammen mit Cuoco in der Hauptrolle zu sehen sein wird. Bevor die Trennung von Cuoco und Cook bekannt wurde, zeigte sich die Schauspielerin ganz begeistert von ihrem Kollegen auf Instagram. Auf einem Post heißt es: „Ich habe jede einzelne Person geliebt, die bei diesem Film involviert war.“ Auf dem Bild sind Cuoco und Davidson aneinander gekuschelt zu sehen … und die Fans ziehen ihre eigenen Schlüsse, schließlich hat sich auch Davidson erst kürzlich getrennt! „Okay, jupp, Kaley Cuoco und Pete Davidson sind sowas von am Daten“, heißt es von einem Fan. Ein anderer Fan schrieb: „Ich hatte die Tage auch schon den Verdacht, also bin ich froh, dass Twitter es für mich bestätigt hat!“

Also nochmal: Manchmal trennen sich Menschen voneinander, ohne gleich schon die nächste Person am Haken zu haben. So etwas gibt’s. Wirklich! 😂 Wir für unseren Teil glauben es erst, wenn wir eine offizielle Bestätigung der beiden sehen – oder zumindest eindeutigere Fotos! 😜

