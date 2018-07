Justin will in einer "Grease"-Neuverfilmung mitspielen!

Justin Bieber (16) strebt wohl eine Schauspielkarriere an: Neben der Verfilmung seiner Biographie will der Sänger jetzt auch noch eine Rolle in einer Neuauflage des Filmklassikers "Grease" - und er sieht sich selbst in der Hauptrolle!

"Grease" ist ein mega-erfolgreicher Film von 1978, der auf einem Musical basiert. Im Film geht es um zwei Teenager in den 50ern, Danny (im Original- Film: John Travolta) und Sandy (im Original-Film: Olivia Newton-John), die sich ineinander verlieben, obwohl sie total unterschiedlich sind.

Justin hätte in einer möglichen Neuauflage des Films gerne die Hauptrolle. Wie die britische Zeitung "The Sun" berichtete, sagte er über seine Idee:

"Es würde total viel Spaß machen. In den letzten Jahren wurde eine Menge darüber geredet und es wäre fantastisch Danny zu spielen.

Der Sänger hat sich aber auch schon Gedanken darüber gemacht, wer seine Filmpartnerin sein könnte:

"Ich würde mich ohne zu zögern für Miley Cyrus entscheiden. Sie kann singen, tanzen und schauspielern."

Auch Cheryl Cole hat Justin schon fest eingeplant: "Sie würde in der Rydell High Cheerleader-Uniform großartig aussehen!"

Bis jetzt ist die Neuverfilmung nur ein Traum von Justin. Ob er wohl schon darüber nachgedacht hat, dass er sich für die Rolle von seiner Frisur trennen müsste?

So könnten Justin und Miley auf dem Filmplakat aussehen:

So sieht das Original aus . . . © Paramount Pictures