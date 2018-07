Justin Bieber veröffentlicht seine Biografie!

Alben, Singles, TV-Auftritte, Filme - und jetzt auch noch ein eigenes Buch: Justin Bieber lässt keine Branche aus! Jetzt veröffentlichte der Sänger seine erste Biografie: "100 % Official. Justin Bieber: First Step to Forever: My Story.". Wir verraten dir, um was es in dem Buch geht!

Mit 16 Jahren ist Justin Bieber schon ganz oben: Zwei Alben, unzählige Singles und erste Schauspielerfahrungen gehen schon auf das Konto des jungen Multi-Talents. Momentan dreht er seinen ersten eigenen Kinofilm in 3D! Aber all dass scheint Justin noch nicht zu genügen, denn Jetzt will er einen vollkommen neuen Markt erobern: Die Welt der Bücher!

Diese Woche erschien mit "100 % Official. Justin Bieber: First Step 2 Forever: My Story" seine erste Biografie in den amerikanischen Läden. Darin erfahren die Fans nicht nur die Lebensgeschichte des Sängers, sondern auch hilfreiche Tipps und lustige Fakten!

Wusstest du z.B., dass Justin Französisch spricht? Nein? Und was sein Tipp für ein erfolgreiches Date ist? Keine Ahnung? Justin verrät es in seiner Biografie - und wir haben einen kleinen Vorgeschmack für dich:

"Der schlaueste Dating-Tipp den man jemanden geben kann - egal ob einem Jungen oder einem Mädchen - hör einfach zu! Und das bedeutet richtig zuhören was die andere Person sagt, anstatt die Zeit dafür zu Nutzen, mit deinem nächsten schlauen Kommentar punkten zu können."

"Wenn du dich wie der totale Freak fühlst, weil du keine normale Familie hast . . . ganz ehrlich? Die hat doch fast keiner. Was zählt ist, wie du damit umgehst. Halte Ausschau nach dem Guten!"

"Ich bin immer auf der Suche nach Liebe. Das ist nicht wirklich schlecht. Denn wer will denn keine Liebe?"

"Du musst dich selber trauen, Dinge zu tun, die du nicht gut kannst. Wie sollst du sonst weiterkommen? Lass dich nicht davon abhalten, was andere Leute über die Dinge die du tust, denken."

"Ich bin sehr froh, dass ich Französisch spreche, weil seien wir mal ehrlich, Mädchen lieben es, wenn ein Junge Französisch spricht. Sie nennen es die Sprache der Liebe und das ist kein Zufall."

"Den größten Erfolg beim anderen Geschlecht erzielt man mit einer einfachen Regel: Sei kein Dummkopf!"

"Ich bin kein Kämpfer von Natur aus, aber wenn ich an etwas glaube, dann stehe ich auch dafür ein."

Neben den sinnvollen Tipps rund um Dates und die Familie, enthält das Buch auch zahlreiche Fotos aus dem Leben des Sängers! Der deutsche Veröffentlichungstermin steht noch nicht fest. Für alle, die es noch nicht abwarten können: Die englische Version lässt sich problemlos über das Internet bestellen.









