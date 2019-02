Justin Bieber Tattoos

An der linken Leiste hat Jus ein ganz besonderes Tattoo. Die kleine Möve ist ein Familientattoo. Es war ein Geschenk von Justins Vater zu seinem 16. Geburtstag. Die Idee dazu stammt aus dem Buch "Die Möwe Jonathan" von Richard Bach. Die Story: die Möwe Jonathan, will sich nicht mit dem einfachen Leben einer Möwe zufriedengeben: Es geht dabei um Freiheit und Selbstverwirklichung. Am linken Arm sieht man das "Believe"-Tattoo, das er sich hat stechen lassen, als sein gleichnamiges Album erschienen ist. Darunter ist sein Ritter-Tattoo.