Justin Bieber & die Kardashians: Ferrari verbietet ihnen Kauf von Autos

Keine Ferraris mehr für Justin Bieber und die Kardashians?

In letzter Zeit gab es viele Gerüchte, dass Ferrari sowohl den Kardashians als auch Justin Bieber den Kauf ihrer Luxusautos verboten haben soll. Was ist vorgefallen? Wenn man einen Ferrari kauft, muss man bestimmte Richtlinien einhalten und darf mit dem Auto nicht einfach machen, was man will – davon sind auch Mega-Stars nicht ausgeschlossen.

______________

DAS HAT ANDERE INTERESSIERT:

Diese bekannten Marken stecken hinter Billigprodukten!

Wortwitze: Die besten Witze!

Shoppen und sparen! Das sind die besten Tages Deals bei Amazon! *

_______________

Eine dieser Regeln, die für bestimmte Ferrari-Modellen gilt, lautet: "Im ersten Jahr des Kaufs nicht umfassend verändern oder verkaufen". Und genau diese eine Regel hat zumindest Justin Bieber gebrochen.

Justin Bieber und die Kardashians: Deshalb stehen sie auf der Ferrari-Blacklist

Der Sänger liebt Autos und da ist es auch kein Wunder, dass Justin Bieber Millionen für diese Leidenschaft ausgibt. Der Sänger soll Berichten nach seinem weißen Ferrari kurz nach dem Kauf unter anderem in Electric Blue lackieren und auch die Farbe des Ferrari-Emblems auf dem Lenkrad an die neue Außenfarbe angepasst lassen haben. Das allein ist schon ein großer Verstoß gegen die Ferrari-Klausel, doch dabei blieb es nicht. 2017 (noch innerhalb des verbotenen Verkaufszeitraums nach dem Kauf) verkaufte er den Wagen auf einer Auktion weiter. Immerhin spendete er die Einnahmen. Doch Ferrari mach keine Ausnahmen, wenn es um Regelverstöße geht und setzte Justin Bieber auf die schwarze Liste. Gegen welche Regeln die Kardashians verstoßen haben, ist bisher noch nicht bekannt, aber es ist anzunehmen, dass es einen ähnlichen Fall wie beim "Peaches"-Sänger gab. Die Stars müssen aber nicht komplett auf Ferraris in ihrem Leben verzichten: Die Luxusautomarke bestätigte jetzt, dass sowohl Justin Bieber und Kardashian auf der Blacklist stehen, aber diese nur für exklusive Modelle und Special Editions gilt. Sie können trotzdem noch normale Serienmodelle von Ferrari erwerben.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Twitter ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

*Affiliate-Link

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->