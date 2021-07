Juice WRLD: Der wahre Grund für seinen Tod

Autopsie ergab: Juice WRLD starb an Überdosis von Schmerzmitteln

Über einen Monat blieb die Ursache für den Tod des amerikanischen Rappers Juice WRLD mysteriös. Nun schafft ein erneuter Autopsie-Bericht endlich Klarheit: Juice WRLD ist an einer versehentlichen Überdosis an Schmerzmitteln gestorben. Sein Tod war nicht nur ein riesiger Schock für seine Fans, auch diverse Stars trauerten um den 21-jährigen Rapper. Juice WRLD, der mit bürgerlichem Namen Jared Anthony Higgins hieß, kam mit seinem Privatflugzeug am 8. Dezember 2019 am Chacagoer Midway Airport an. Bei einer Waffen- und Drogenkontrolle durch das FBI am Flughafen war Juice WRLD plötzlich zusammengesackt, erlitt einen schweren Krampfanfall. Sofort wurde er ins Krankenhaus gebracht, wo wenig später nur noch sein Tod festgestellt werden konnte. Sechs Wochen nach seinem plötzlichen Tod steht inzwischen die offizielle Todesursache fest – und die bestätigt das, was ohnehin längst vermutet worden war.

Diese Stoffe töteten Rapper Juice WRLD

Schon kurz nach dem tragischen Zwischenfall am Chicagoer Flughafen, wurde spekuliert, dass eine Überdosis an Schmerzmitteln die Ursache für Juice WRLDs Tod gewesen sein könnte. Damals waren die Ermittler davon ausgegangen, dass der junge Rapper aus Angst vor der Drogenkontrolle mehrere Percocet-Tabletten geschluckt hat, um diese vor der Polizei zu verstecken. Fakt ist nun, dass tatsächlich eine zu große Menge an Opioiden, genauer gesagt der Stoffe Oxycodon und Codein, verantwortlich für den Tod des Rappers waren. Beides sind sehr starke und sehr gefährliche Medikamente, die leicht süchtig machen und unter anderem deswegen hier in Deutschland nur auf Rezept verkauft werden - offensichtlich völlig zu Recht!

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Juice WRLD rockte die Rap-Welt

Seinen Durchbruch schaffte Juice WRLD mit seinem Debütalbum "Goodbye&Good Riddance", welches er im Jahr 2018 veröffentlichte. Besonders der Song "Lucide Dreams" entwickelte sich zum Mega-Hit. Juice WRLD galt schnell als aufstrebender Stern am Rap-Himmel. Anfang 2019 dann folge sein zweites Album, das den Namen „Death Race for Love“ trägt. Auch mit etwa Ellie Golding und den K-Pop-Stars BTS arbeitete der junge Rapper vor seinem Tod noch zusammen. Sein Tod, ein wahrer Verlust für die Musikwelt. Im letzten BRAVO-Interview sprach Juice WRLD noch über seinen Erfolg.

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Spotify ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->