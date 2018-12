Jonas Brothers: Wir sind beste Freunde!

Streit gibt's bei den Brüdern eigentlich fast nie - außer es geht um besonders süße weibliche Fans!

Kevin (20), Joe (18) und Nick (15) Jonas sind DIE Newcomer aus den USA - aber die drei Brüder sehen sich trotz allem Erfolg nicht als Konkurrenten, sondern als "beste Freunde".

Obwohl die Jonas Brothers praktisch immer zusammen unterwegs sind, kracht es eigentlich nie zwischen ihnen: "Die Leute fragen immer, ob wir uns streiten. Aber wir verstehen uns wirklich total gut", erklärte jetzt Kevin laut "USA Today".

Nur bei einem Thema hört der Spaß auf: Girls! "Manchmal siehst du ein sehr hübsches Mädchen im Publikum und du denkst: 'Ich hoffe, sie ist ein Fan von mir.' Und dann wird dir klar, dass sie Nicks Fan ist - weil sie in Plakat hält, auf dem steht 'Nick, schau mich an' oder 'Nick, ich bin deine Frau, und du weißt es einfach noch nicht.' Und du denkst, so ein Mist!", so Kevin.

Aber ernsthaft kann die Brüder kein Mädchen auseinanderbringen - im Moment sowieso nicht. "Wir sind alle Single", betont Kevin. "Die Presse macht gerne Fotos von uns, und wenn wir mit Freunden unterwegs sind, und die sind weiblich, dann heißt es gleich, wir wären zusammen."

» Jonas Brothers: Tolle Pics & spannende Infos!