Jonas Brothers: Stress wegen ihrer Ringe!

Die Jonas Brothers haben Stress mit Disney - weil den Disney- Bossen die Gerüchte über angebliche Dates der Jungs missfallen!

Alle drei Büder tragen "Purity rings" (dt.: Reinheitsringe), die ihre Kein-Sex-vor-der-Ehe-Einstellung symbolisieren sollen.

Aber es ist genau diese Einstellung, die in ihrer Heimat in den USA immer heftiger diskutiert wird: Immer öfter werden Berichte über das Liebesleben von Nick (wird morgen 16), Joe (19) und Kevin (20) bekannt.

So soll Joe bereits eine Beziehung mit Lauren Conrad (22) aus der US-TV-Serie "The Hills" und US-Coutrysängerin Taylor Swift (18) gehabt haben. Nick wurden Affären mit "Hannah Montana"-Star Miley Cyrus (15) and Reality-Star Kim Kardashian (27) nachgesagt.

Jetzt fürchten die Verantwortlichen von Disney, bei denen die Jonas Brothers unter Vertrag stehen, dass diese Berichterstattung zu einem öffentlichen Skandal führen könnten - vergleichbar mit der Aufregung um die freizügigen Bilder von Miley Cyrus in der US-Zeitschrift "Vanity Fair" vor wenigen Monaten!

Gegenüber der englischen Zeitung "Daily Star Sunday" verriet ein Disney-Verantwortlicher: "Es gibt einen nicht enden wollenden Strom von Fotos, Klatsch und Anspielungen, die nicht im Einklang mit dem Image der drei stehen. Wir müssen herausfinden, wie wir dies abmildern, bevor es uns uns wie bei Miley um die Ohren fliegt."