Jennifer Lawrence: "Mit Leonardo DiCaprio zu arbeiten war die Hölle!"

Jennifer Lawrence werden wir bald in der neuen Komödie „Don’t Look Up“ auf Netflix bewundern dürfen.

Die Schauspielerin ist Teil eines wirklich krassen Casts, zu dem unter anderem Leonardo DiCaprio und Timothée Chalamet gehören. Man dürfte also meinen, dass der „Hunger Games“-Star froh über die Gelegenheit war, mit so bekannten und talentierten Schauspielern zusammenarbeiten zu können. Nun, so richtig toll war die Zeit für Lawrence offenbar nicht! In einem witzigen Interview mit Stephen Colbert in dessen gleichnamiger Show, plauderte die Darstellerin ein wenig aus dem Nähkästchen. Und es klingt so, als würde sie sich nicht darum reißen, allzu bald wieder mit beiden vor der Kamera zu stehen. Ist der Grund dafür etwa der Streit ums Geld mit DiCaprio? Nicht ganz …

„Sie haben mich wahnsinnig gemacht“

Einen gemeinsamen Drehtag mit den beiden Schauspielern bezeichnet Lawrence im Interview als „den nervigsten Tag meines Lebens“! In einer Szene sitzen die drei im Auto zusammen und gingen ihr ziemlich auf die Nerven. „Ich weiß nicht, was es war“, erzählt Lawrence genervt, „Timothée war einfach froh, mal wieder aus dem Haus zu sein [nach dem Lockdown]. Ich glaube, es war seine erste Szene.“ DiCaprio soll einen Song ausgesucht haben, der im Auto lief und dabei ziemlich anstrengend gewesen sein, wenn man Lawrence glaubt: „Er war so: ‚Weißt du, dieses Lied ist über bla bla bla‘!“ 😂 Sie ergänzt lachend: „Ich erinnere mich nur, dass es mir furchtbar an dem Tag ging. Es war die Hölle.“ Am Ende betont sie aber, dass beide wirklich tolle, nette Leute seien. Ja ja, Lawrence, wir verstehen schon. 😉

