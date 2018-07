Biografie Jannis Niewöhner

Jannis Niewöhner wird am 30. März 1992 in Hüls bei Krefeld geboren. Nach einigen kleineren TV-Auftritten und mehreren Kinder-Kinofilmen wird er schließlich 2013 durch seine Rolle des Gideon de Villiers in der Romanverfilmung „Rubinrot“ bekannt. Jannis Niewöhner ist seit 2009 mit seiner Schauspielkollegin Emilia Schüle zusammen, die er am Set zum Jugenddrama „Gangs“ kennenlernte und wohnt mit ihr zusammen im Berliner Stadtteil Charlottenburg.