Jahreshoroskop 2014: Sternzeichen Jungfrau

Du bist Jungfrau (24. August bis 23. September) und gespannt auf 2014? Flirt, Liebe, Freunde, Familie & Schule: Das ist dein Jahreshoroskop 2014!

Flirt/Liebe

Jupiter und Saturn stehen 2014 sehr günstig für dich. Für Paare heißt das, dass die Beziehung noch fester und inniger wird. Dein Freund/deine Freundin hat nur noch Augen für dich und Mitte des Jahres erwartet dich ein überraschendes Geschenk! Wenn du Single bist, dann musst du unbedingt die Augen offenhalten und dich unters Volk mischen. Er/sie ist da draußen und wartet nur auf dich! Bis August habt ihr euch gefunden und es könnte sogar etwas Festes werden!

Schule/Job

Hier sieht es schon Anfang des Jahres sehr vielversprechend aus. Deine Lehrer/deine Chefs trauen dir einiges zu und geben dir gern Zusatzaufgaben. Zeig ihnen, was in dir steckt und beweise, dass du noch mehr schaffen kannst! Halte durch, denn alles, was du bis Mitte des Jahres erreicht hast, wird dir für das restliche Jahr Rückenwind geben. Ab Oktober wird die Schule/der Job dann für dich sowieso ein Spaziergang und du kannst ein bisschen durchatmen.

Familie/Freunde

Deine Energie in diesem Jahr steckt alle an. Deine Eltern sind begeistert von deinen Erfolgen im ersten Halbjahr und diese Euphorie hält bis Ende des Jahres an. Deine Freunde sehen dich als Vorbild und eifern dir nach. Was willst du mehr? Jupiter sorgt für einige lustige Ausflüge mit deiner besten Freundin/deinem besten Freund. So ist es auch nicht schlimm, wenn ihr euch im Mai/Juni nicht so oft sehen könnt.

Jahreshoroskop 2014: Dein persönlicher Sterne-Tipp!

Dieses Jahr wird kein „Null-Acht-Fünfzehn“-Jahr sein, sondern absolute Superlative! Bleib bitte trotzdem aber auf dem Teppich. Genießen erlaubt, abheben „verboten“!