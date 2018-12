Ist "Eclipse" noch gar nicht fertig?

Offenbar müssen ein paar Szenen noch mal gedreht werden - dabei soll "Eclipse - Bis(s) zum Abendrot" ja schon Ende Juni in den Kinos anlaufen (deutscher Kinostart: 15. Juli)!

Jetzt könnte es ein bisschen hektisch werden für die gesamte "Eclipse"-Crew! Einige der Schlüsselszenen müssen laut Onlineberichten noch mal gedreht werden.

Seit Wochen wird nach einem freien Termin gesucht, denn fast alle Beteiligten arbeiten bereits wieder an neuen Projekten. Besonders schwierig ist es offenbar, eine Lücke in Robert Pattinsons (23) Terminkalender zu finden - er dreht gerade den Film "Bel Ami".

Eigentlich sollte der Nachdreh im kanadischen Vancouver wohl eine komplette Woche dauern, jetzt muss das Programm in drei Tagen erledigt werden. Losgehen soll es in den nächsten Wochen. Hinzu kommt, dass es angeblich auch ein paar Unstimmigkeiten zwischen Regisseur David Slade (40) und der Produktionsfirma Summit geben soll.

Probleme hin oder her - solange "Eclipse" am Ende pünktlich weltweit in den Kinos anläuft, müssen sich die Fans keine Sorgen machen . . .

..................................................................................................................

» "New Moon" - jetzt neu auf DVD und Blu-ray!

» "Eclipse" - der erste offizielle Trailer!

» Alle "Eclipse"-Stars für dich im Überblick!