Irres Video: Rapper isst Spaghetti aus Po

Felix Krull: Skandal-Video auf YouTube

Auf seinem YouTube-Kanal "Alman TV" geht Rapper Felix Krull immer wieder an seine Grenzen. Sein Ziel: Maximaler Spaß und so crazy wie möglich sein! Kiloweise Senf essen, Kotz-Challenges und aufwendige Musikvideos sind nur ein Teil der Unterhaltung, die er seinen Fans dort bietet. Jetzt hat der Anführer der "Oettigang" sich mal wieder selbst übertroffen: Im Rahmen der täglichen Youtube-Serie "99 Dinge die (k)ein Rapper macht" stellt er sich ab sofort 99 verrückten Aufgaben, die in dieser Form wirklich kein Rapper in Deutschland machen würde … Hier siehst du das erste Video, das so verrückt ist, dass es gerade im Netz viral geht:

Rapper isst Spaghetti aus dem Po seines Freundes

Im Video sieht man Felix Krull, wie er genüsslich eine Portion Spaghetti "PO-lognese" aus dem haarigen Hinterteil seines allerbesten Freundes und Rapper Frank Weiss schlemmt. LOL, das ist definitiv ein crazy Anfang für seine 99-Tage-Challenge – wir sind gespannt, was dabei noch so rumkommt! Die Fans sind sich in den Kommentaren jedoch einig: Felix' Aktionen sind krass, aber lustig! Ein YouTube-Nutzer schreibt: "Pass auf dass dein kanal nicht gesperrt wird", ein anderer meint: "Jungs ihr seid die besten Respekt am besten noch die Soße komplett weg lecken". Klar, dass bei so viel Skandal-Potential allerdings auch Hate nicht fern bleibt. So findet ein Nutzer: "Was für ein Dreck. Soll das witzig sein?", ein anderer schreibt: "Diggi, was is nur los mit dir?"

Felix Krull: Verrücktester Rapper Deutschlands?

Schon in der Vergangenheit sorgten die Aktionen von Felix Krull und seinen Kollegen der "Oettigang", wie Felix seine Freunde und Fans nennt (angelehnt an das billigste Bier Deutschlands), für Aufsehen. Felix, der sich selbst als "jung, bisexuell und geisteskrank" bezeichnet, schreckt wirklich vor nichts zurück: Auch auf seinem Instagram-Profil @felixkrull1731 stellt er sich regelmäßig dreisten Aufgaben, die ihm im Rahmen der "Schick Es-Challenge" gestellt werden und den "500 Promille"-Rapper an seine Grenzen gehen lässt: Er musste in den vergangenen Monaten zum Beispiel einem Kind verraten, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt, ließ sich on camera ein Nippel-Piercing stechen oder verdrückte in einer YouTube-Challenge mit seinem Bruder und Rapper Nicky Nice 1,5 Kilogramm Senf.

