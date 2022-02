Instagram-Star verrückt nach Schönheits-OPs: Nach 9-Kilo-Brüsten kommt jetzt der XXL-Po

Instagram-Star Allegra Cole träumt von XXL-Po: Insgesamt sechs Vergrößerungen geplant

Influencerin Allegra Cole ist verrückt nach Schönheitsoperationen. Schon als junge Frau träumte sie davon Model zu sein und die größten Brüste der Welt zu haben. Einige bezeichnen auch sie als menschliche Barbie.

Nach zahlreichen Schönheits-OPs wiegen die Brüste der Influencerin mittlerweile neun Kilo! Mit ihren krassen Schönheits-OPs schaffte sie es, zu einem Instagram-Star zu werden. Jetzt steht die Po-Vergrößerung an. Insgesamt sechs Injektionen in ihr Hinterteil sollen es sein. Aktuell hat sie die fünfte Behandlung der Po-Vergrößerung hinter sich gebracht und witzelt auf Instagram: "Wenn dein Booty so groß ist, dass man die Unterhose aufschneiden muss."

Instagram-Star verrückt nach Schönheits-OPs: Allegra Cole hat ihre Brüste selbst vergrößert

Allegra selbst behauptet, dass ihr OP-Wahn keine Sucht sei, trotzdem nehmen ihre Veränderungen ziemlich extreme Maße an. Für ihre Brüste fand Allegra Cole einen Arzt, der mit Gewebeexpandern arbeitete. So konnte sie ihre Brüste selbst immer wieder mit Kochsalzlösung vergrößern.

"Ich liebe es, unter Kontrolle zu haben, wie groß meine Brüste sind." Doch die Influencerin vergrößerte ihre Brüste so sehr, dass die ersten Probleme entstanden sind: "Nachdem die Expander eingesetzt wurden, ist mir aufgefallen, dass meine linke Seite etwas höher sitzt und fester ist. Je mehr ich die Größe erhöht habe, desto deutlicher wurde es." Jetzt wünscht sie sich, dass ihre Brüste von Ärzten angeglichen werden. Die Po-Vergrößerung geht außerdem im Januar weiter. Kleiner Disclaimer an dieser Stelle: Nicht unbedingt nachmachen. Jede Schönheits-Operation ist mit gewissen Risiken verbunden, die unbedingt mit einem Arzt abgesprochen werden sollten.

