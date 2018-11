Instagram: Dieses Update verändert alle Profile!

Riesen Schock für alle Instagrammer, das neue Update lässt dein Profil komplett anders aussehen!

Instagram Update: Krasse Veränderung

Nicht nur für uns, sondern auch für viele Stars ist Instagram die ultimative Plattform schlechthin und das von Beginn an! Doch jetzt gibt es eine Veränderung, die Insta komplett auf den Kopf stellt. Denn mit dem neuen Update verändert sich nicht etwa der Feed, diesmal haben die Macher es auf euer persönliches Profil abgesehen! Das Profilbild, dass sich seit Beginn der App oben links befindet, wandert jetzt in die rechte Ecke. Doch das ist nicht die einzige Veränderung, durch die neue Position des Profilbilds ändert sich auch die Anordnung eures Namens, sowie eures Steckbriefs. Der Name, der auch schon vorher mit fetten Buchstaben in eurem Profil stand, wirkt jetzt wie eine Überschrift. Die Buchstaben sind ein ganzes Stück größer geworden und befinden sich an der Stelle, an der früher euer Profilbild war.

Dieses Feature fehlt nach Instagram Update

Darunter befindet sich dann der Text, den ihr in euren Steckbrief geschrieben habt, sollte dieser in Fremdsprache geschrieben sein, gibt es natürlich weiterhin die Möglichkeit auf Übersetzung anzeigen zu klicken. Auch wird immernoch angezeigt wie viele Follower die Person hat und welchen Konten gefolgt wird. Doch ein Feature wurde komplett entfernt: die Anzahl der Beiträge! Früher wusste man schon auf den ersten Blick um, was für eine Sorte Instagrammer es sich handelt. Ein mysteriöses Undercover-Profil mit grade mal vier Beiträgen oder der klassische Alles-Poster, dessen Katze gestern Namenstag hatte.

Cooles neues Instagram-Feature

Doch über eine Sache werden sich vor allem die kleinen Stalker unter euch freuen, denn ab jetzt gibt es die neue Kategorie ,,Gemeinsame Abonnenten''. Darunter findet ihr alle Profile, denen du und die Person, auf dessen Profil du dich befindest, folgst. Sonst war das nämlich nur durch sehr viel Runterscrollerei herauszufinden. Auch wenn gerade Updates mit denen sich die Darstellung verändert erstmal nur nervig sind, gewöhnt man sich oft schneller als gedacht an das ,,Neue''. So wie auch das pinke Instagram-Logo zu Anfang einfach nur grell und hässlich war, sieht man es jetzt als total normal an und kann sich an das alte Retro-Kamera-Logo gar nicht mehr erinnern! Also cool bleiben und abwarten, ob das Posten auf unserer Lieblingsplattform jetzt noch mehr Spaß macht...

