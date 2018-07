Info: Die BRAVO.de-Moderatoren und -SuperMods!

Wer sind die BRAVO.de-Moderatoren und die BRAVO.de-SuperMods und welche Aufgaben haben sie?

Wer sind die BRAVO.de-Moderatoren?

Die BRAVO.de-Moderatoren sind BRAVO.de-Nutzer (User), die der Redaktion als besonders aktiv, aufmerksam, hilfsbereit und verantwortungsbewusst aufgefallen sind. Sie sind also keine Mitglieder der BRAVO.de-Redaktion; trotzdem haben sie besondere Rechte und Aufgaben: Sie unterstützen als Moderatoren (Mods) das BRAVO.de-Team in der Community. Diese Hilfe geschieht unbezahlt; die BRAVO.de-Moderatoren opfern also ihre private Zeit, um in der Community von BRAVO.de zu helfen.

Wer sind die BRAVO.de-SuperMods?

BRAVO.de-SuperMods sind ausgewählte Moderatoren mit besonderen Rechten und Aufgaben. Sie unterstützen das BRAVO.de-Team und die BRAVO.de-Moderatoren in der Community. Diese Hilfe geschieht unbezahlt; die BRAVO.de-SuperMods opfern also ihre private Zeit, um in der Community von BRAVO.de zu helfen.

Welche Aufgaben haben die BRAVO.de-Moderatoren?

Die wichtigste Aufgabe der BRAVO.de-Moderatoren ist es, in der Community von BRAVO.de Ansprechpartner für die User zu sein. Jeder Moderator hat dabei einen ganz bestimmten Aufgabenbereich - er oder sie kümmert sich z.B. um ein bestimmtes Forum oder um den Chat. Dort beantworten die BRAVO.de-Moderatoren Fragen zum jeweiligen Thema des Forums oder auch zu BRAVO.de im Allgemeinen; sie schlichten Streit und gewährleisten, dass die Community-Regeln von BRAVO.de eingehalten werden.

Welche Aufgaben haben die BRAVO.de-SuperMods?

Die BRAVO.de-Supermods kümmern sich um die gesamte BRAVO.de-Community und sorgen dafür, dass die Community-Regeln von BRAVO.de eingehalten werden.

Welche Rechte und Pflichten haben die BRAVO.de-Moderatoren?

Damit die BRAVO.de-Moderatoren ihre Moderatoren-Aufgabe in der Community wahrnehmen können, gibt das BRAVO.de-Team ihnen besondere Rechte (Moderator-Rechte). Moderatoren dürfen z.B. in den Foren ...

» Beiträge anderer User editieren

» Beiträge in andere Foren verschieben

» Beiträge zusammenfassen

» Beiträge schließen oder löschen

Bei ihrer Arbeit halten sich die BRAVO.de-Moderatoren an die Community-Regeln von BRAVO.de. Sie setzen in den Foren und im Chat das durch, was allgemein und verbindlich für alle User auf BRAVO.de gilt. Die BRAVO.de-Moderatoren müssen sich ebenso an die auf BRAVO.de geltenden Regeln halten wie jeder andere User auch.

Welche Rechte und Pflichten haben die BRAVO.de-SuperMods?

Die BRAVO.de-SuperMods haben in allen Foren Moderatoren-Rechte. Sie können also sämtliche Beiträge im Forum verwalten. Außerdem kontrollieren sie Visitenkarten, Gästebücher und Avatare und verwarnen die User, die sich nicht an unsere Community-Regeln halten.

Wie erkennst du einen BRAVO.de-Moderator?

Im Forum: In jedem Forum findest du ganz oben eine Liste der zuständigen "Moderatoren". Die genannten User ohne BRAVO.de- vor dem Nick sind BRAVO.de- Moderatoren, die für dieses Forum zuständig sind. Im Posting erkennst du die BRAVO.de-Moderatoren daran, dass sie unter ihrem Nicknamen den Zusatz "BRAVO.de-Team (Moderator)" tragen.

Im Chat: BRAVO.de-Moderatoren haben ein BRAVO.de-Logo über dem Kopf.

Wie erkennst du einen BRAVO.de-SuperMod?

Im Forum erkennst du die BRAVO.de-SuperMods daran, dass sie unter ihrem Nicknamen den Zusatz "BRAVO.de-Team (SuperMod)" tragen.

Wie kann man BRAVO.de-Moderator oder -SuperMod werden?

Es ist nicht möglich, sich als BRAVO.de-Moderator zu bewerben: Wenn die BRAVO.de-Moderatoren bzw. das Team von BRAVO.de der Meinung sind, sie brauchen Hilfe, werden sie auf dich zukommen, wenn sie dich als geeignet einschätzen. Nur BRAVO.de-Moderatoren können sich als BRAVO.de-SuperMod bewerben. Wenn neue SuperMods gebraucht werden, wählt die BRAVO.de-Redaktion aus den Bewerbungen aus.

Wie sollst du dich gegenüber einem BRAVO.de-Moderator oder einem BRAVO.de-SuperMod verhalten?

Beachte die Anweisungen der BRAVO.de-Moderatoren und BRAVO.de-SuperMods! Wenn dich ein Moderator oder SuperMod bittet, etwas zu unterlassen, dann halte dich auch daran. Die BRAVO.de-Moderatoren oder BRAVO.de-SuperMods wollen dich damit nicht ärgern; sie sorgen lediglich dafür, dass alle User sich nett und in einem vernünftigen Umgangston unterhalten können. Bedenke bitte, dass die BRAVO.de-Moderatoren und BRAVO.de-SuperMods freiwillig einen Großteil ihrer Zeit für dich opfern, um die Community so zu betreuen, dass du mit Spaß dabei sein kannst. Es wäre sehr unfair, wenn du ihnen diese Aufgabe unnötig schwer machen würdest.