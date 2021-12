„Indiana Jones“ neuer Film: Todes-Drama beim Dreh

Todesfall beim Dreh von „Indiana Jones“

Die Dreharbeiten des neuen „Indiana Jones“-Films werden von einer Tragödie überschattet: Ein Crew-Mitglied ist gestorben!

Nic Cupac war einer von 100 Personen, die ausflogen, um einen großen Stunt in einer Rikscha vorzubereiten. Er war für die Montage von Kulissen zuständig und hatte bereits in mehreren Hollywood-Blockbustern, wie „Cruella“ und „Venom – Let there be Carnage“ mitgearbeitet.

Im November wurde Cupac tot in seinem Hotelzimmer in Fes (Marokko) gefunden. Es wird davon ausgegangen, dass er ohne Fremdeinwirkung verstarb. Er wurde 54 Jahre alt.

Freund*innen und Kolleg*innen trauern um Cupac

Die ersten Freund*innen und Kolleg*innen von Cupac haben sich zu dem tragischen Tod gemeldet.

„Mein Herz ist gebrochen. Nic war so ein wundervoller Mann“, heißt es von einer nahestehenden Person. „Einer der besten seines Handwerks – er hat mir so viel beigebracht, als ich mit dem Job anfing“, sagt ein trauernder Kollege. Der neue „Indiana Jones“-Teil ist für 2023 geplant – zuvor kam es bereits durch Verletzungen von Crew-Mitgliedern und Corona-Fällen zu Verzögerungen.