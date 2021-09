"iCarly": Jahrelanges Geheimnis schockiert Fans

"iCarly": Fans finden Geheimnis über Serien-Star Jerry Trainor heraus

Fans freuen sich schon riesig auf die neuen Folgen von "iCarly" und endlich ist auch ein Startdatum für das Reboot bekannt. Ein Geheimnis über Serien-Star Jerry Trainor schockierte Zuschauer*innen gestern jedoch so sehr, dass er auf Twitter viral ging. Angeblich wurde "iCarly"-Star Jerry Trainor nämlich auf der Dating-App Bumble gematcht und sein Profil wurde gleich auf Social Media geteilt. Ziemlich uncooler Move, nur mal so am Rande.Fans waren dann super geschockt von einem Geheimnis, das zuvor keiner wusste – sein Alter. Jerry Trainor ist dieses Jahr am 21. Januar nämlich 44 Jahre alt geworden. "iCarly"-Fans lassen ihre Verwirrung natürlich auf Twitter aus: "Irgendwas fühlt sich falsch an, dass Jerry Trainor und Kanye West das gleiche Alter haben", "Jerry Trainor ist älter als meine Mutter" und "Jerry Trainor ist 44? In meinem Kopf ist er noch 25".

DISNEY- & NICKELODEON-STARS FRÜHER UND HEUTE

"iCarly": So alt ist Jerry Trainor aka Spencer in der Serie

An dieser Stelle möchten wir zuerst mal sagen: Alter ist nur eine Zahl und total unwichtig. Im Endeffekt ist man nur so alt, wie man sich fühlt. Aber wir haben auch nicht schlecht gestaunt, als wir das erfahren haben. Wer hätte gedacht, dass "iCarly" schon so lange her ist? Jerry Trainor spielt Spencer Shay, den älteren Bruder von Carly Shay (Miranda Cosgrove) und ist in der Serie ungefähr so alt, wie auch in echtem Leben. Die Original-Serie lief von 2007 bis 2011, dort war Spencer zu Beginn 26 Jahre alt. Das "iCarly"-Reboot spielt zehn Jahre später. Jetzt ist Carly in ihren Zwanzigern und Spencer eben schon in seinen Vierzigern. Schon der erste Trailer hat gezeigt, wie krass sich die Serie verändert hat. Aber genau das macht das Ganze ja so spannend! Übrigens sind sehr viele Twitter-User*innen auch gar nicht happy, über diesen Leak, so wie wir deshalb wollten wir euch folgenden Kommentar nicht vorenthalten: "Stell dir vor, du bekommst die Chance Jerry Trainor zu daten und du entscheidest dich dafür, das Twitter-Likes wichtiger sind." 🙃

