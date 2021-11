Hunger? 5 Dinge, die du nie machen solltest!

1. Kaffee trinken

Eine Tasse Kaffee am Morgen kann dir zwar einen Energieschub verleihen, auf leeren Magen ist das allerdings keine gute Idee, denn es beschleunigt die Produktion von Magensäure. Wenn in deinem Magen keine Nahrung ist, die etwas von der Säure aufnimmt, kann es die Magenschleimhaut beschädigen und Verdauungsstörungen und Sodbrennen verursachen. Der Kaffee kann so auch leichter Zittern und Herzrasen auslösen. 😳

2. Shoppen gehen

Das du mit leerem Magen nicht in den Supermarkt gehen solltest, weißt du ja bereits. Aber auch eine Shopping-Tour für Kleidung solltest du vermeiden. Warum? Weil du unbewusst nach Essen suchst und das schnell zu Impulskäufen umschwenken kann. Amerikanische Forscher*innen fanden in einem Experiment heraus, dass hungrige Shopper*innen in einem Einkaufszentrum 64 Prozent mehr Geld ausgeben als diejenigen mit vollem Magen. Crazy! Also lieber etwas essen, bevor du das nächste Mal shoppen gehst 😉

3. Kaugummi kauen

Viele Menschen greifen zu Kaugummi, um den Hunger zwischen zwei Mahlzeiten zu stillen. Dabei ist das gar keine gute Idee! Wenn wir so viel kauen, gaukeln wir unserem Körper vor, dass wir essen. Der Magen erwartet also Nahrung, die er verdauen soll. Er reagiert mit Säureproduktion. Wenn kein Essen ankommt, bleibt all die Magensäure da und hat nichts zu tun. Zu viel Magensäure kann zu Verdauungsstörungen und Magenschmerzen führen. 😖 Also lieber zu einem richtigen Snack greifen!

4. Schlafen gehen

Sich direkt vor dem Schlafengehen den Magen vollzuschlagen, ist natürlich nicht gut. Hier haben wir dir erklärt, was du vor dem Schlafen nie essen solltest. ABER: Nichts essen ist der falsche Weg! Du solltest nie hungrig zu Bett gehen, denn es wird dir schwerfallen, einzuschlafen, du wirst nicht durchschlafen können und du wirst am nächsten Morgen kaum Energie für den Tag haben. Das führt dann so Fress-Attacken. Deshalb gilt, wie auch sonst so oft, die goldene Mitte finden: ein ausgewogenes Abendessen wenige Stunden vor dem Schlafgehen. 🙌🏼

5. Eine Diskussion beginnen

In einer kanadischen Studie fanden Forscher*innen heraus, dass Hunger aggressiv macht. Ihr kennt die Werbung: „Wenn du hungrig bist, wirst du zur Diva“! Hunger sorgt für einen niedrigen Glukosespiegel, dieser wirkt sich auf das Aggressionspotential aus. Deswegen lieber Streitgespräche und Diskussionen vermeiden, wenn der Magen grummelt! 🥴

