'HSM 3': Pleiten, Pech und Pannen am Set!

Heißes Händchen! Zac Efron (Troy Bolton): "Ein spaßiges Teil am Set war die Hand einer Schaufensterpuppe. Ich denke, sie fiel von einer Deko, also habe ich sie mitgenommen und das Beste draus gemacht: Ich steckte sie durch den Ärmel in die Tasche. Sobald die Leute nicht aufpassten, stieß ich meine richtige Hand unter dem Pulli nach vorne - und es sah so aus, als käme ein Alien aus meiner Brust! Ich habe mich kaputt gelacht und die die Leute zum Quietschen gebracht!"