Tutu-Turbulent! Olesya Rulin (Kelsi Nielsen): "Während der Prom-Szene musste ich einen Ballett-Tutu tragen und hatte beim ersten Take nicht die richtige Unterhose an. Als ich mich drehte, wirbelte mein Tutu nach oben und es sah so aus, als trüge ich nichts drunter, die Shorts waren nämlich fleischfarben! Wie unangenehm..."