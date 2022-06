"How I Met Your Mother"-Schock: Eigentlich gab es sechs Mitglieder der Bande

Die fünfköpfige Hauptgruppe um Ted Mosby, seinem besten Freund Marshall, Lily, Robin und Barney war ein unschlagbares Team. Ihre tiefe Freundschaft zueinander half ihnen, schwierige Lebenssituationen zu meistern und neue Partner*innen der Figuren an- oder abzulehnen. Was auch passierte, die fünf Freunde fanden immer wieder zueinander. Jetzt enthüllt eine Theorie jedoch, dass es noch ein Bandenmitglied hab – sogar noch bevor Barney und Robin dazugehörten.

_____

______

Fan-Theorie verrät, wer das sechste Mitglied der "HIMYM"-Bande ist

Die beliebte Sitcom hatte im Laufe aller Staffeln immer wiederkehrende Charaktere dabei. Darunter Barneys Bruder James, Marshalls Freund Brad oder der beliebte Limousinenfahrer der Freunde, Ranjit. Allerdings war für keinen der Nebendarsteller die Tür offen, um langfristig ein Bandenmitglied zu werden. Eine Fan-Theorie besagt, dass Lilys alter Klassenkamerad Steve Henry das sechste Mitglied gewesen sein muss. Steve wer? Fans ist Steve besser bekannt als „Der Blitz“.

Der Fluch des Blitzes – erklärt

Im "HIMYM"-Universum ist „Der Blitz“ ein Fluch, der dazu führt, dass man besondere Momente oder Abenteuer verpasst. Erstmalig wurde der Fluch des Blitzes in der sechsten Staffel vorgestellt, als Ted, Marshall, Lily und Steve die Thanksgiving-Abenteuer der Bande erleben. Angeblich stammt der Fluch des Blitzes von Matt Blitz, einem Studenten der Wesleyan University, auf die auch Steve ging. Der Blitz wurde an zwei weitere Schüler*innen weitergegeben, bevor er bei Ted, Marshall und schließlich bei Steve landete.

Steve "Der Blitz" Henry verpasste wegen des Fluchs die guten Geschichten von Ted Mosby

Die Fan-Theorie besagt also, dass Steve "Der Blitz" Henry eigentlich das sechste Mitglied der Bande sein muss. Da er jedoch „Der Blitz“ ist, taucht er in den guten Geschichten von Ted Mosby so gut wie nie auf. Neben sogenannten Logik-Löchern, die die "How I Met Your Mother"-Fans nerven, scheint diese Theorie Hand und Fuß zu haben. Demnach ist Henry nur in der sechsten Staffel zu sehen, weil er bei allen anderen Ereignissen kurz vorher oder nachher gegangen sein muss. Die einzige Szene, in der Henry mit den fünf Freunden zusammen ist, konnte nur stattfinden, weil Ted in dieser kurzen Zeit den Fluch auf sich hatte. Ziemlich logisch oder? Steve „Der Blitz“ Henry könnte durchaus das sechste Mitglied der "HIMYM"-Bande gewesen sein.

