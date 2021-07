„How I Met Your Mother“ ist noch Jahre nach dem (kontroversen) Ende der Serie eine der beliebtesten Comedy-Shows. Zurecht, wie wir finden, immerhin war die Serie voller Inside-Jokes, Anspielungen und witziger Storywendungen. Die Macher*innen hinter der Serie hatten einen Plan! Auch wenn dieser vielleicht zu einem der schlechtesten Serien-Finale aller Zeiten führte (never forget), so haben sie den Plan durchgezogen. Dafür: Hut ab! Jede*r Schauspieler*in hat dabei sicherlich einen ganz persönlichen Favoriten. „Barney“-Darsteller Neil Patrick Harris wurde auf seine Lieblingsfolge angesprochen und hatte dabei sehr schnell eine Antwort parat. Habt ihr eine Idee? Wir waren gar nicht so sehr überrascht. 😂

„How I Met Your Mother“: 10 Dinge, die keinen Sinn ergeben

Neil Patrick Harris feiert die 100. Folge

Auf die Frage, welche seine Lieblingsfolge war, antwortete der Schauspieler wie aus der Pistole geschossen: „Episode 100, ‚Girls Versus Suits‘“ (im Deutschen: „Anzug aus!“). Die Folge ist aus mehreren Gründen ein Highlight der ganzen Serie: Zum einen ist es eben die 100. Folge, was bei Serien generell ein wirklicher Meilenstein ist. Dazu kommt noch die Storyline: Barney (Neil Patrick Harris) hat mal wieder eine Dame am Start. Die ist allerdings überhaupt nicht von seinen Anzügen begeistert. Was tut also der kleine Charmeur? Einfach alles, um seine heimliche Leidenschaft weiter ausleben zu können, ohne, dass die Angebetete etwas davon mitbekommt. Das geht eine Zeit lang gut, aber als es hart auf hart kommt, muss Barney eine Entscheidung treffen. Wie die aussieht? Warum hören wir es uns nicht an?

Musical-Nummer ist Harris Highlight

Den absoluten Höhepunkt der Folge macht ohne Frage die Musical-Nummer aus, in der Barney seine Liebe für Anzüge sehr deutlich macht! Mit dabei sind seine Kolleg*innen der Serie, die allesamt den Song „Nothing Suits Me Like a Suit“ zum Ohrwurm machen! Kein Wunder also, dass der sehr talentierte und musicalbegeisterte Harris genau diese Folge als seine Lieblingsfolge gekürt hat. Offensichtlich haben alle richtig Spaß in dem Video und das sieht man auch. 😊

