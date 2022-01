"How I Met Your Mother"-Barney: Mega-Streit mit "Big Bang"-Star

Leg dich nicht mit Neil Patrick Harris an! Das musste „The Big Bang Theory”-Star Mayim Bialik am eigenen Leib erfahren, denn die Schauspielerin hatte über Jahre Stress mit dem Star aus „How I Met Your Mother“. 😨

Auch interessant:

Dabei waren die beiden eigentlich dicke Freund*innen, schon seit ihrer Zeit als Kinderstars! Das alles hatte sich dann aber für einige Jahre erledigt und Harris war so gar nicht gut zu sprechen auf die Schauspielerin. Was passiert ist, verriet sie in einem Interview.

„How I Met Your Mother“: 10 Dinge, die keinen Sinn ergeben

Darum war Harris genervt von Bialik

In der „Late Late Show With James Corden” sprach Bialik über den Moment, in dem sie es sich mit ihrem damaligen Kumpel Harris ganz schön (und für längere Zeit) versaut hatte: Bialik besuchte damals eine Show von Harris, der zu jener Zeit noch in Musicals auftrat.

Auch spannend:

Für den Darsteller war die Rolle im Musical – und der Abend generell – eine sehr große Nummer, was Bialik offenbar nicht so klar war. Als am Ende der Show eine Standing Ovation abgehalten wurde, flüsterte die Schauspielerin ihrer Begleitung zu: „Dafür will ich nicht aufstehen.“ Autsch! Ein klares Statement von ihr, was auch an Harris nicht vorbeiging, denn der bekam mit, wie alle anderen aufstanden – nur eine gute Freundin von ihm einfach sitzen blieb. Ein No-Go in der Branche, denn das zeigt, dass man mit dem Stück absolut nicht zufrieden war. „Wenn alle klatschen am Ende und du zu deinem Freund sagst, dass du dafür nicht aufstehen willst – und dann aufschaust und siehst, wie Neil Patrick Harris dir direkt in die Augen schaut … dann ist das ein schlechter Tag.“

Harris brauchte Jahre, um ihr zu verzeihen

Dummerweise ist Harris auch noch ziemlich gut im Lippenlesen und wusste daher auch noch, was Bialik zu ihrem Freund gesagt hatte! Nach der Show sprach er seine Freundin auf ihr respektloses Verhalten an und ihre Entschuldigung und Begründung reichte ihm wohl nicht aus. Die Freund*innenschaft der beiden lag erst einmal auf Eis! Im Interview erklärt sich die Schauspielerin so: Sie mag einfach keine Musicals. 🤣 Sie findet sie seltsam und verwirrend, sie schaut sich so etwas nicht gerne an. Inzwischen hat Harris ihr übrigens verziehen: Als sie das letzte Mal über die Situation sprach und er mitbekam, wie sehr sie immer noch unter dem Abend leidet, hat er ihr Blumen als Zeichen der Versöhnung geschickt. Ein Glück, wir würden es auch nicht ertragen, wenn Harris sauer auf uns wäre. 😅