Hot or Not: Neue Frisuren der Stars

Hallöchen, wer sind Sie denn? Beim zweiten, genaueren Hinsehen lässt sich deutlich erkennen, dass es sich um Sarah Lombardi handelt. Die Sängerin und derzeitige "Let's Dance"-Teilnehmerin wollte offenbar mal etwas Neues ausprobieren. Aber keine Angst, sie hat sich nicht wirklich die Haare abschneiden und färben lassen. Im Hintergrund siehst Du auch noch weitere Perrücken, die Sarah sicher einfach alle einmal aufgesetzt hat, um zu sehen, wie sie mit einem völlig neuen Look aussehen würde. Bei Facebook kommentieren viele Fans dagegen. Von "fürchterlich" bis "so bist Du nicht Du" über "bitte mach das nie", sind sich viele einig, dass sie Sarah so lieber nicht sehen wollen. Wir finden die Frisur gar nicht so schlimm. Einen hübschen Menschen kann doch sowieso nichts entstellen ..!