Horoskop: Hier wollen die Sternzeichen beim Sex berührt werden!

Ohne Erregung läuft beim Sex gar nichts. Doch nicht jeder reagiert immer überall gleich auf zärtliche Berührungen. Was besonders gefällt, lässt sich am besten durch liebevolles Experimentieren herausfinden. Aber wer an Horoskope glaubt, kommt den erogenen Zonen der Sternzeichen vielleicht ein bisschen leichter auf die Spur ...