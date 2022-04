Widder (21. März bis 20. April) 🐏

Widder greifen sehr gerne auf die gute alte Notlüge zurück. Wieso? Weil sie an sich sehr harmoniebedürftige Sternzeichen sind. Kommt es aber wirklich auf ihre Meinung an, dann schrecken sie vor keiner Konfrontation zurück und werden dir meistens direkt die Meinung sagen. Was nicht heißen soll, dass sie nicht gut lügen können. Widder können sehr wohl gut lügen, werden aber eher davon Abstand nehmen.

Stier (14. Mai bis 21. Juni) ♉️

Der Stier kann ein sehr eifersüchtiges Sternzeichen sein, dies macht sie oft zum Lügner. Ohne dass seine Mitmenschen es merken, wickelt er sie geschickt um den Finger, um ihnen seinen Willen aufzubinden. Durch gut platzierte Lügen lässt sich der Stier in dem bestmöglichen Licht dastehen, denn die Anerkennung anderer ist ihm sehr wichtig.

Zwilling (21. Mai bis 21. Juni) 👯‍♂️

Der Zwilling ist bekannt für seine neugierige und wissbegierige Art. Das Sternzeichen flunkert deswegen hier und da ein bisschen, um seine Neugierde zu befriedigen. Oftmals drehen sie die Wahrheit so, wie sie ihnen am besten passt und die beste Möglichkeit bietet. Sich selbst sehen sie nicht als Lügner, sondern sehen ihr Verhalten eher als harmlose Flunkerei. Ein schlechtes Gewissen haben sie deswegen kaum.

Krebs (22. Juni bis 22. Juli) 🦀

Ein Krebs ist definitiv kein Lügner. Sie sind viel zu schlecht darin! Und sie wollen auch gar kein falsches Spiel spielen. Was dem Krebs allerdings immer wieder zum Verhängnis wird, ist seine Emotionalität. So wird der Krebs seinen Mitmenschen immer seine Version der Dinge erzählen, wie er sie wahrnimmt, ob diese Dinge dann wirklich genau so passiert sind, ist die andere Frage. Ein Krebs möchte nicht lügen und macht das auch nicht mit Absicht, aber manchmal vernebeln seine Gefühle ihm*ihr etwas seine*ihre Wahrnehmung.

Löwe (24. Juli bis 23. August) 🦁

Der Löwe ist ein sehr leidenschaftliches Sternzeichen. Zu seinen Eigenschaften gehört aber auch seine stolze und würdevolle Lebensart. Um den Stolz und das gute Bild gegenüber anderen zu wahren, sind Menschen mit diesem Sternzeichen auch gewillt, hier und da eine Lüge einzubauen. Meist übertreibt das Sternzeichen, um sich von seinen Mitmenschen mehr Bewunderung zu verdienen. Einem Löwen wirst du jedoch nur selten als Lügner entlarven, dafür ist er viel zu durchdacht und vorsichtig.

Jungfrau (24. Aug. bis 23. Sep.) ♍️

Eine Jungfrau ist ein Sternzeichen, das sich in der Rolle eines Lügners nie besonders wohlfühlen könnte. Du fühlst dich sofort schlecht, nachdem du eine Notlüge ausgesprochen hast und siehst auch nicht den Sinn hinter dem lügen. Du bist eine ehrliche Haut und möchtest deinen Mitmenschen auch immer direkt sagen, was dir auf dem Herzen liegt. Einer Jungfrau kann man also auf jeden Fall seine Geheimnisse anvertrauen.

Waage (24. Sep. bis 23. Okt.) ⚖️

Eine Waage ist im Grunde kein Lügner. Waagen lieben ebenso die Gerechtigkeit und suchen immer Harmonie. Kommt es aber darauf an, dann können sie auch lügen, ohne rot zu werden, aber wirklich nur, wenn es wirklich von ihnen verlangt wird.

Skorpion (24. Okt. bis 22. November) 🦂

Ein Skorpion weiß, wann die Notlüge ausgepackt werden muss und wann nicht. Um andere nicht vor den Kopf zu stoßen, lügen sie und nehmen die Meinung anderer an, um unnötigen Diskussion aus dem Weg zu gehen. Geheimnisse unter Freunden würde ein Skorpion aber niemals ausplaudern. Da würden sie auch weiter als eine Notlüge gehen, um Geheimnisse zu bewahren.

Schütze (24. Nov. bis 21. Dez.) 🏹

Ein Schütze ist schlecht im Lügen. Er verfängt sich in seinen eigenen Wörtern und es fällt ziemlich schnell auf, dass er lügt. Schützen haben auch oft kein Interesse, sich irgendwelche großen Storys auszudenken. Das ist ihnen einfach alles zu blöd.

Steinbock (22. Dez. bis 20. Jan) ♑️

Steinböcke haben oft ihren eigenen Willen und ihren eigenen Kopf. Um das zu bekommen, was sie möchten, lügen sie auch schon mal an der ein oder anderen Stelle. Wenn man sie darauf anspricht und ihre Lüge ans Licht gekommen ist, dann wird schnell mal alles so verdreht, dass es auch wieder passt.

Wassermann (21. Jan. bis 19.Feb.) 🧜🏼‍♂️

Auch ein Wassermann tut sich leicht mit dem lügen. Er macht es allerdings weder gern noch ungern. Manchmal sieht er es in gewissen Lebenslagen einfach als notwendig und verwendet nicht weiter seine Gedanken dafür. Dann lügt er einfach.

Fische (20. Feb. bis 20. März) 🐟

Fische haben auch ein gewisses Händchen für das Lügen. Wieso? Fische ist ein sehr kreatives Sternzeichen. Sie können sich eine perfekte Lügen-Geschichte ohne Lücken ausdenken. Oft neigen sich auch dazu, Dinge dramatischer zu sehen, als sie eigentlich sind. Dies ist oft mit ihrer emotionalen Ader verbunden. Fische wollen oftmals gar nicht lügen, neigen aber auch, sich in Notlügen zu verstricken.

