Horoskop: Diese Sternzeichen haben immer Glück!

Wassermann (21. Jan.- 19.Feb.) 🧜🏼‍♂️

Verlass dich nicht drauf!

So wie der Wassermann selbst, ist auch dessen Schicksal sehr unvorhersehbar. An manchen Tagen läuft alles super – an anderen hingegen, scheinen Wassermänner so krass vom Pech 😩 verfolgt, dass sie kurz davor sind, alles hinzuwerfen! Doch aufgeben kommt für einen Wassermann nicht in Frage! Sie sind schlau 🤓 und wissen sich auch aus richtig nervigen Situationen zu befreien! Ein Wassermann ist nicht so leicht unterzukriegen. Und die nächste Glücksphase kommt auch bestimmt wieder.

Fische (20. Feb. – 20. März) 🐟🐟

Glück und Unglück wechseln sich ab!

Für Fische ist das Leben ein ständiges Auf-und-Ab 🎢 aus Gefühlen. Mal herrscht über lange Phasen das Glück vor – aber dann auch leider oft das Pech. Immer wieder kommt es vor, dass sich den Fischen ungeahnte und tolle Möglichkeiten bieten 💵 , die es ihnen ermöglichen, ein richtig geiles Leben zu führen. Andererseits kennen sie auch Zeiten, in denen alles so dermaßen schief geht, dass man nur noch heulen möchte. Fische sind also keineswegs verwöhnt – aber nach harten Zeiten folgen sicher auch wieder gute!

Widder (21. März – 20. April) 🐏

Glück ist beim Widder Glückssache 🎲

Wenn’s bei Widdern läuft – dann richtig! Aber das Universum 🌌 kann nicht immer auf deiner Seite sein. Und dann verkehrt sich eine Glücksträhne schnell ins Gegenteil und das Pech kennt kein Erbarmen. Also gilt: wenn du eine gute Phase hast, solltest du diese nutzen und „All-In“ gehen!

Stier (21. April – 20. Mai) ♉️

Glück ist ein ständiger Begleiter – Pech aber auch!

Stiere kenn es: in einigen Bereichen haben sie einfach immer oder sehr oft Glück 🍀 dafür in anderen scheinbar gar nicht. Besonders nervig ist, dass zu den Unglücks-Bereichen vor allem leider das Thema LIEBE 💔 gehört. Es kann sehr lange dauern, bis einem Stier mal der große Schatz über den Weg läuft. Meist gut läuft es hingegen in Sachen Schule und Beruf – hier haben Stiere oft mega viel Glück!

Zwillinge (21. Mai – 21. Juni) 👯‍♂️

Nicht gerade ein Glückskind

Für Zwillinge fühlt es sich im Leben immer wieder so an, als sei das ganze Universum gegen sie. Das macht sie allerdings zu echten Kämpfern 🤜🏻 🤛🏻. Dadurch, dass die Sterne den Zwillingen nicht das größte Glück der Welt bescheren, lernen sie früh, was es heißt, für seine Träume und Ziele zu fighten 👨🏽‍💻 und sie entwickeln sich zu starken Persönlichkeiten. Leicht ist es für Zwillinge also nicht immer – aber sie sind hart im Nehmen! Die kriegt keiner so schnell unter – auch nicht das Pech!

Krebs (22. Juni – 22. Juli)🦀

Mal so – mal so!

Das Glück eines Krebses kann sich dramatisch verändern – und das von Tag zu Tag! Krebse kennen es: am Montag 📅 läuft alles hammer und es scheint, als ob alles so kommt, wie sie es sich wünschen. Doch am Dienstag schon geht einfach alles schief 🤬 ! Und dann kann es echt dramatisch werden. Das Gute: schon am nächsten Tag kann sich das Blatt erneut wenden. Also, liebe Krebse: durchhalten und einen Tag nach dem anderen bewältigen!

Löwe (23. Juli – 23. Aug.)🦁

Das Glück verfolgt ihn!

Löwen gehören zu den Glückskindern 😍 unter den Sternzeichen! Ihre mutige Persönlichkeit scheint das Glück nur so anzuziehen und vieles, was als unwahrscheinlich gilt, trifft für Löwen ein. Das sorgt leider auch für viel Neid 🤔 bei anderen Menschen, was Löwen allerdings meist an sich abprallen lassen. Ihnen gelingt vieles sofort auf Anhieb und es scheint zu gut um wahr zu sein.

Jungfrau (24. Aug. – 23. Sep.) ♍️

Das Universum ist auf ihrer Seite!

Jungfrauen gelingt es sehr gut, durch den Alltag zu kommen, was an ihrer coolen aber sehr strukturierten Lebenseinstellung liegt 💁🏻‍♀️ 💁🏾‍♂️. Und dann kommt auch noch eine dicke Portion Glück hinzu! Vereint man diese zwei Punkte ist es nicht schwer zu verstehen, warum gerade die Jungfrauen zu den erfolgreichsten und glücklichsten Sternzeichen gehören.

Waage (24. Sep. – 23. Okt.) ⚖️

Verlasst euch nicht auf das Glück!

Für Waagen gibt es eigentlich nichts, auf das sie sich wirklich zu 💯 % verlassen können. Es nicht so, dass sie vom Pech verfolgt würden, aber eben auch nicht vom Glück! Zum Glück 😂 verlassen sich Waagen ohnehin nicht auf das große Glück, sondern nehmen ihr Schicksal schlicht selbst in die Hand. Sie arbeiten hart ✍🏽 und bereiten sich immer auf das Schlimmste vor – diese Einstellung lässt sie auch gut durch auch harte Pechsträhnen kommen!

Skorpion (24. Okt. – 22. November)🦂

Her mit dem Glück!

Der Skorpion weiß oft gar nicht wie ihm geschieht: von einem Augenblick auf den nächsten stolpern sie förmlich mitten ins Glück 🎉 – ohne, dass sie es sich so gewünscht oder gar damit gerechnet hätten. Sie müssen allerdings aufpassen, dass sie nicht anfangen, sich auf dieses Glück zu verlassen 😴 , denn für manche Dinge müssen auch Skorpione hart arbeiten – ohne Support vom Glück zu bekommen.

Schütze (24. Nov. – 21. Dez.) 🏹

Warum bin ich so ein Pechvogel?😱

Ein Schütze gehört nicht zu den Sternzeichen, die sich selbst bemitleiden oder in Angst und im Unglück versinken 😾 . Allerdings haben sie schon manchmal das Gefühl, dass alle anderen Glück haben – nur sie selbst nicht. Das fühlt sich für einen Schützen sehr ungerecht an, aber am Ende denken sie: Augen zu 😖 und durch! Dann mach ich es eben selbst!

Steinbock (22. Dez. – 20. Jan) ♑️

Denk gar nicht erst dran!

Armer Steinbock! Manchmal arbeiten sie so hart und verbissen, nur um dann am Ende doch vor einem Scherbenhaufen zu stehen. Immer wieder scheint sie das Universum zurück zu werfen, während alle anderen an ihnen vorbeiziehen. Es fühlt sich an, als sei das Pech 💀 ihr ständiger Begleiter. Aber: ja, das ist hart – es macht Steinböcke aber auch hart 🥊 . Sie bleiben dran, lernen, entwickeln sich weiter. Und irgendwann ist es ganz egal, dass das Glück sie vergessen zu haben scheint. Steinböcke brauchen länger ⏱ , bis sie ihre Ziele erreichen, aber sie WERDEN sie erreichen – aus eigener Kraft.