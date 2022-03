Horoskop: So benehmen sich Sternzeichen beim 1. Date

Widder denken beim ersten Date zu viel nach

Das Sternzeichen Widder ist dafür bekannt, starke Gefühle zu entwickeln, doch gerade wenn man so viel fühlt, muss man immer auch vorsichtig sein. Beim ersten Date achtest du sehr genau auf deinen Schwarm und versuchst seine Zeichen zu deuten. Du willst dich zwar schützen, aber das macht dich schnell zum "Overthinker", für die Liebe gibt es keine Sicherheit, das macht sie ja so aufregend. Genieße besser den Aben dund lass alles in Ruhe auf dich wirken…

Stiere gehen das 1. Date ganz locker an

Du bist nicht perfekt und das erwartest du weder von deinem Crush, noch von eurem ersten Date! Du bist locker und lässt den Abend einfach auf dich zukommen, so lange ihr zusammen lachen könnt ist alles perfekt alles andere eird sich mit der Zeit zeigen, coole Einstellung!

Zwillinge flirten gerne beim 1.Date

Du liebst erste Dates, typisch für dein Sternzeichen, denn Zwillinge sind nicht nur dafür bekannt, gerne zu flirten. Du interessierst dich für dein Genüber, stellst interessante Fragen und kannst gut kontern aussderdem bist du als Zwilling ein super Erzähler, peinliche Stille wird auf keinen Fall aufkommen.

Der Löwe ist das WOW bei jedem 1. Date

Zum ersten Date kommen Löwen immer zu spät, aber nicht weil sie sich nicht entscheiden konnten was sie anziehen oder getrödelt haben. Ganz im Gegenteil, sie wollen ihren großen Auftritt geniessen, wenn ein Löwe auf dich zukommt ist alles wie in Zeitlupe und alles um dich herum verstummt für einen kurzen Moment, beeindruckt aber nachhaltig ;-)

Jungfrauen sollten das 1. Date langsamn angehen

Jungfrauen sind immer "really into it" gerade beim 1. Date, halbe Sachen gibt es bei Ihnen nicht und aus Langeweile, daten sie schon garnicht. Sich zu verlieben, fällt Jungfrauen deshalb prinzipiell um einiges leichter als anderen Sternzeichen. Jungfrauen gehören sogar zu den Sternzeichen, die sich mit am schnellten verlieben! Doch dabei ist auch vorsicht geoten, schließlich hängt Liebe immer von mehr als nur einer Person ab und Sternzeichen benehmen sich beim 1.Date sehr verschieden – also überstürze nichts!

Waagen sind beim 1. Date oft zu "Freund"-lich

Das jemand ein Date mit dir wollte, überrascht wohl niemanden, denn Waagen sind dafür bekannt, ganz besonders sympatisch zu sein – deshlab sind sie oft "Everybodys Darling". Klar, ist das ein großer Vorteil um angesprochen zu werden, aber gerade beim 1. Date ist es für Waagen schwierig aus der Friendzone rauszukommen. Waagen sollten ein bisschen mehr "flirty" sein und ihrem Date zeigen, dass sie wirklich an ihrem gegenüber interessiert sind...

Skorpione meinen es ab dem 1.Date ernst

Als Skorpion bist du kein Fan von oberflächlichen Gesprächen, schon gar nicht bei Dates. Du datest für die wahre Liebe und nicht nur so zum Spaß, das erwartest du auch von deinem Gegenüber. Du willst tiefgründige und ernste Gespräche führen und man merkt schnell, dass du nicht nur ein guter Gesprächspartner bist…

Schützen sollten beim ersten Datelocker bleiben

Schützen sind bekannt dafür besonders anspruchsvoll zu sein, gerade beim ersten Date! Doch das ist manchmal leider genau die falsche Herangehensweise, schleißlich will man sich ja in Ruhe kennen lerne, dabei ist natürlich auch sehr wichtig selbst zu zeigen was man zu bieten hat und vor allem, was einen liebenwert macht. Ansprüche und Forderungen sind beim ersten Date ein No-Go, außerdem geht es ja nicht um einen Job sondern um die ganz große Liebe, also lass es locker angehen…

Der Steinbock bleibt auch bei 2. Date ein Geheimnis

"Willst du gelten, mach dich selten" heißt es so schön und das gelingt dem Steinbock, wie keinem anderen Sternzeichen. In seiner Nähe ist alles etwas myseriös, er ist ein Geheimniss für sich und weckt dadurch das ganz große Interesse bei seinem Date. Doch schüchtern sind Skorpione keinesfalls, sie öffnen isch nur einfach nciht so schnell und vor allem nicht jedem…

Wassermänner genießen erste Dates

Dein Sternzeichen ist Wassermann, also eher etwas schüchtern und zurückhaltend, und so benimmst du dich auch beim 1. Date. Ehrlich gesagt, bist du einfach nur happy gerade mit deinem Date hier zu sein und euch endlich näher kennenlernen zu können. Du geniest den Moment und machst dir keinen Kopf um Dinge die gerade unwichtig sind, dein Date wird das merken und zu schätzen wissen

Fische überzeugen beim 1.Date auf den ersten Blick

Wenn du vom Sternzeichen Fischt bist, gehst du erste Dates locker an, denn du weißt, dass du direkt mit deiner Ausstrahlung punktest! Mit der ersten Begegnung hast du dein Gegenüber fast schon eingenommen, all eyes on you, diese Gabe solltest du zu schätzen wissen.