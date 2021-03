Widder: Niklaus "Klaus" Mikaelson

Widder sind stur, mutig und stellen sich selbst immer an erster Stelle. So auch Niklas Mikaelson, besser bekannt als Klaus. Er wirkt für alle wie ein eiskalter Kerl (und er ist auch brutal), hat aber durch aus einem weichen Kern. Jedoch zeigt er diesen sehr selten und in den vielen Jahrhunderten seiner Existenz haben seine weiche Seite nur eine Handvoll gesehen. Widder sind oft Einzelgänger, weil sie in einer Beziehung "schwächer" sind und Schwäche nicht leiden können.

Stier: Jeremy Gilbert

Ein Stier schreckt nicht davor zurück, für seine Wünsche und Träume zu kämpfen. So auch Jeremy Gilbert. Auch wenn es anfangs einige Schwierigkeiten mit ihm gab, so ist er im Grunde eine aufrichtige, harmoniebedürftige Seele, die es oft nicht leicht hatte. Stiere sind loyal und wollen ihre Liebsten immer beschützen. Sie sind für ihre Freunde da, so auch Jeremy.

Zwilling: Meredith Fell

Zwillinge sind freundliche und herzliche Menschen. Sie haben aber auch oft zwei Gesichter. So auch Meredith Fell. Sie trügt ihr Umfeld mit dem, wer sie ist. Sie ist zum einen eine normale Ärztin, ist aber auch ein Mitglied der Gründerfamilie von Mystic Falls, spritzt Damon gesundheitsschädliches Eisenkraut und hat sehr unkonventionelle Behandlungsarten.

Krebs: Elena Gilbert

Das Krebs-Sternzeichen ist emotional und wechselhaft. Elena Gilbert ist fürsorglich, übernimmt für ihren kleinen Bruder die Mutterrolle und ist auch eine Kämpferin für ihre Freund*innen. Trotzdem stößt sie ihre Liebsten auch manchmal vor den Kopf und verletzt sie mit ihrer direkten Art.

Löwe: Vicki Donovan

Charmant, gutaussehend und feurig – so kann man wohl am besten einen Löwen beschreiben. Der Charakter der Vicki Donovan weiß auch ganz genau, wie sie auf andere wirkt und spielt mir den Gefühlen von Jeremy Gilbert. Löwen neigen dazu, alles haben und sich für nichts entscheiden zu wollen.

Jungfrau: Lexi Branson

Die Kern-Eigenschaften eines Jungfrau-Sternzeichen sind zum einen deine Fürsorglichkeit, deine Gründlichkeit und dein Pflichtbewusstsein. Genau so ist auch Lexi. Sie ist die beste Freundin von Stefan Salvatore und würde ihre Hand für ihn ins Feuer legen. Wenn Stefan zum Ripper wird und durchdreht, stärkt sie ihm den Rücken und hilft ihm wieder auf die richtige Spur.

Waage: Caroline Forbes

Caroline ist eine typische Waage. Sie möchte jedem helfen und versucht dabei immer sehr diplomatisch vorzugehen. Als Waage bist du mitfühlend, ein*e Kämfper*in. Wenn dich jemand linkt dann fackelst du aber auch nicht lange und haust ordentlich auf den Tisch!

Skorpion: Damon und Stefan Salvatore

Tatsächlich sind beide Salvatore Bruder im Sternzeichen Skorpion. Obwohl die ersten Staffeln zwei unterschiedliche Brüder zeigen, sind die zwei sich sehr ähnlich. Jeder von beiden hat eine dunkle Seite an sich, eine Seite, die nicht jeder versteht und ändern möchte. Als Skorpion bist ein liebendes, selbstkritisches und loyales Sternzeichen.

Schütze: Alaric Saltzman

Schützen sind immer aktiv. Sie sind wissbegierig und hinterfragen auch oft Dinge. So auch Serienliebling Alaric Saltzman. Er gehört zu den Guten und hatte auch schon den ein oder anderen Rückschlag in seinem Leben. Ein Schütze ist ein Optimist, er wird immer wieder den Mut finden zu kämpfen, egal, wie aussichtslos eine Situation gerade aussehen mag.

Steinbock: Lorenzo "Enzo" St. John

Ein Steinbock kann zurückhaltend sein, was seine Gefühle angeht. Auch Enzo aus "The Vampire Diaires" geht nicht so leicht feste Bindungen ein. Viel leichter ist es, die kalte Schulter zu zeigen. Steinböcke sind jedoch auch sehr verantwortungsbewusst und hartnäckig. Sie kämpfen für ihre Ziele und lassen nicht schnell von ihren Wünschen ab.

Wassermann: Tyler Lockwood

Tyler Lockwood ist als Werwolf-Hybrid seinem Rudel sehr nahe. Es ist eine wichtige Gemeinschaft. Wassermänner schätzen ihre Clique sehr und lassen auch nicht jeden in ihren kleinen Kreis. Extremer Ehrgeiz, Loyalität und Ehrlichkeit zeichnen das Wassermann-Sternzeichen aus. Für manche ist diese Power aber auch zu viel!

Fische: Matt Donovan

Fische sind einfühlsam und verständnisvoll. Sie hören dir gerne zu und versuchen dir mit ihrem Rat zu helfen. Fische, so wie Matt Donovan einer ist, neigen aber auch dazu, dass sie den Bereich von „Ich gebe dir einen Rat“ überschreiten zu „Ich möchte dir meine Meinung aufdrängen“. Sie meinen es nur gut, aber können auch manchmal zu verbissen sein. PS: Auf Netflix gibt es aktuell alle Staffeln von "The Vampire Diaries" kostenlos zum Streamen! 🧛‍♂️ 🐺

